Roubo a joalheria em shopping de SP termina com sete presos

Uma joalheria em um shopping em Campinas (SP) foi alvo de um roubo, na tarde dessa quinta-feira (20). A ação provocou momentos de pânico entre frequentadores, que relataram correria e tiros disparados. As informações são da EPTV.

Clientes chegaram a ficar abaixados no interior de lojas, enquanto alguns estabelecimentos fecharam as portas até que a situação fosse controlada.

Veja também País Micro-ondas pode ter iniciado fogo em estande da COP 30 País Filho de Pedro Dom é preso por tráfico no RJ

Conforme a Polícia Militar, sete suspeitos foram presos até as 19h35 de quinta-feira. Quatro foram detidos em Campinas e outros três na cidade vizinha de Pedreira (SP) — um deles foi ferido após confronto com policiais. Não houve registros de feridos entre clientes ou funcionários do shopping.

Quadrilha chegou a roubar relógios de luxo

A Polícia Civil informou que a quadrilha conseguiu levar relógios de luxo da joalheria, mas todo o material foi recuperado posteriormente. As peças estavam com os suspeitos detidos em Pedreira e foram recolhidas pela Guarda Municipal da cidade.

Relatos iniciais de vítimas indicam que quatro criminosos participaram diretamente da ação. Eles teriam feito uma funcionária refém durante o assalto. A trabalhadora foi liberada dentro do próprio shopping, sem ferimentos.

O que diz o shopping sobre o ocorrido

Em comunicado, o Shopping Iguatemi Campinas confirmou a ocorrência e afirmou ter acionado imediatamente as autoridades. O centro de compras destacou que clientes e colaboradores estão seguros e que o funcionamento seguiu normal.

“O Iguatemi Campinas informa que registrou uma ocorrência na tarde desta quinta-feira, 20/11, em uma de suas operações. O empreendimento acionou imediatamente as autoridades competentes, que encerraram o caso. O shopping esclarece que todos os clientes e colaboradores estão bem e em segurança, e reforça que está contribuindo com as investigações”, diz a nota.

A Polícia Civil segue investigando o caso e apurando a participação de outros possíveis envolvidos na ação criminosa.