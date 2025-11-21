Roubo a joalheria em shopping de SP termina com sete presos
Relógios de luxo eram foco de quadrilha, que agiu em estabelecimento de Campinas (SP).
Uma joalheria em um shopping em Campinas (SP) foi alvo de um roubo, na tarde dessa quinta-feira (20). A ação provocou momentos de pânico entre frequentadores, que relataram correria e tiros disparados. As informações são da EPTV.
Clientes chegaram a ficar abaixados no interior de lojas, enquanto alguns estabelecimentos fecharam as portas até que a situação fosse controlada.
Veja também
Conforme a Polícia Militar, sete suspeitos foram presos até as 19h35 de quinta-feira. Quatro foram detidos em Campinas e outros três na cidade vizinha de Pedreira (SP) — um deles foi ferido após confronto com policiais. Não houve registros de feridos entre clientes ou funcionários do shopping.
Quadrilha chegou a roubar relógios de luxo
A Polícia Civil informou que a quadrilha conseguiu levar relógios de luxo da joalheria, mas todo o material foi recuperado posteriormente. As peças estavam com os suspeitos detidos em Pedreira e foram recolhidas pela Guarda Municipal da cidade.
Relatos iniciais de vítimas indicam que quatro criminosos participaram diretamente da ação. Eles teriam feito uma funcionária refém durante o assalto. A trabalhadora foi liberada dentro do próprio shopping, sem ferimentos.
O que diz o shopping sobre o ocorrido
Em comunicado, o Shopping Iguatemi Campinas confirmou a ocorrência e afirmou ter acionado imediatamente as autoridades. O centro de compras destacou que clientes e colaboradores estão seguros e que o funcionamento seguiu normal.
“O Iguatemi Campinas informa que registrou uma ocorrência na tarde desta quinta-feira, 20/11, em uma de suas operações. O empreendimento acionou imediatamente as autoridades competentes, que encerraram o caso. O shopping esclarece que todos os clientes e colaboradores estão bem e em segurança, e reforça que está contribuindo com as investigações”, diz a nota.
A Polícia Civil segue investigando o caso e apurando a participação de outros possíveis envolvidos na ação criminosa.