Filho de Pedro Dom é preso por tráfico no RJ

Policiais civis e militares prenderam em flagrante, na última terça-feira (18), dois homens por tráfico de drogas em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Entre os detidos estava Pedro Henrique Fanzeres Lomba, filho de Pedro Machado Lomba Neto — o Pedro Dom, um dos criminosos mais procurados da década de 2000 no Rio, cuja história inspirou uma série da Amazon Prime.

Conforme o g1, após trabalho de inteligência, agentes realizaram diligências no bairro Village, onde localizaram os suspeitos em uma área de mata. Com eles, foi apreendida uma grande quantidade de drogas.

Durante a ação, Pedro Henrique teria admitido ser o gerente do tráfico na região e levou as equipes a outro ponto, onde havia entorpecentes enterrados.

Os dois homens foram conduzidos à delegacia e vão responder por tráfico e associação para o tráfico. Enquanto estava detido, Pedro Henrique escreveu no chão da cela o nome popular do pai.

Quem foi Pedro Dom?

Entre 2004 e 2005, Pedro Machado Lomba Neto protagonizou uma série de invasões e assaltos a apartamentos na Ilha do Governador, Barra da Tijuca, Recreio e Zona Sul do Rio.

Filho de família de classe média, ele frequentava festas na Zona Sul, onde fornecia drogas e, em conversas informais, recolhia informações sobre possíveis alvos — como rotinas de moradores, viagens e segurança dos prédios.

As investigações apontaram que, após os crimes, o assaltante buscava refúgio em comunidades da cidade. Em 14 de setembro de 2005, após interceptações telefônicas com autorização judicial, a polícia descobriu que ele deixaria a Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, rumo à Rocinha.

Horas antes, ele e a quadrilha haviam assaltado um imóvel no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador.

Os agentes montaram uma operação para interceptá-lo. Ao ser cercado na saída de um túnel, Pedro Dom lançou uma granada contra os policiais, ferindo quatro deles, entre os quais o delegado Eduardo Freitas.

Na fuga, invadiu um prédio na região, onde houve troca de tiros. Ele foi encontrado baleado dentro de uma lixeira, com uma pistola, carregadores e joias dentro da mochila.