Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que deve sair do reality

A peoa Maria Caporusso deve ser a eliminada na Roça Surpresa de "A Fazenda 17" formada na última segunda-feira (24), segundo resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste.

A eliminação será anunciada nesta terça (25), ao vivo, antes da formação da roça semanal. Além de Maria, Kathy Maravilha e Fabiano Moraes também participam.

Segundo o levantamento, Maria Caporusso aparece com 39,1% dos votos, enquanto Kathy vem na 2ª colocação, com 34,6%, e Fabiano em último, com 26,3% dos votos.

Os dois roceiros salvos retornam à sede, onde ocorre a formação de roça.

Legenda: O resultado da enquete não interfere no reality. Foto: intera / Diário do Nordeste.

Como foi formada a roça especial?

A dinâmica "Escola Rural" pedia que os peões julgassem uns aos outros escolhendo placas de um quadro negro, correspondentes a disciplinas como geografia, história e matemática. Atrás de cada matéria, havia uma ação.

Quem sobrasse nas três primeiras rodadas, sentava em um banco, e, o público já sabia que esses seriam os roceiros.

Os três ficaram sem receber plaquinhas na dinâmica e, conforme combinado com o público, caíram direto na berlinda.