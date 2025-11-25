Gaby Spanic ganha CPF e oficializa mudança para o Brasil

A atriz Gaby Spanic, aos 51 anos, deu mais um passo na mudança definitiva para o Brasil. A venezuelana posou sorridente em frente a uma unidade da Receita Federal e comemorou a emissão do CPF. "Agora sim, meus amores? Já tenho CPF!", escreveu nas redes sociais.

A intérprete de Paola Bracho aproveitou para brincar sobre a nova vida no País, pedindo sugestões aos seguidores. "Qual é o melhor banco para eu depositar os '2 milhões de dólares' de Paola Bracho?", ironizou.

Participação em 'A Fazenda'

A atriz decidiu se estabelecer no Brasil após participação em "A Fazenda 17", da Record. Spanic acabou expulsa do programa após um episódio de agressão envolvendo Tamires Assis, 34.

Em entrevistas recentes, ela explicou sua postura e o desgaste emocional que viveu no reality.

“Não aguentava mais tanta violência, uma energia pesada. Aguentei muitas agressões verbais. Era muito bullying com minha maneira de falar português”, afirmou ao "Hoje em Dia".