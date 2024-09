A Fazenda 16 divulga participantes confirmados para o reality; confira a lista

Os primeiros participantes de A Fazenda 16 estão sendo divulgados pela Record neste domingo (15). A nova edição do reality de convivência começa oficialmente na noite da segunda (16). Ao longo da programação da emissora, mais nomes devem ser anunciados.

Foram confirmados na 16ª edição do programa até agora os peões Camila Moura, Gilson de Oliveira e Flor Fernandez.

Camila Moura

Camila se tornou conhecida quando o ex-marido, Lucas Buda, entrou no BBB 24 e começou a se sentir traída com supostos flertes dele com a participante Giovanna Pitel.

A peoa ganhou notoriedade na internet a partir disso e investiu na carreira de influenciadora. Antes, Camila trabalhava como professora.

Gilson de Oliveira

Já o personal trainer Gilson de Oliveira chamou a atenção do público ao ser apontado como pivô do divórcio do casal Belo e Gracyanne Barbosa. O profissional viralizou quando a musa fitness afirmou ter se envolvido com ele após a separação do casal.

Além da trama amorosa, Gilson também viralizou ao anunciar ter passado por um procedimento de "harmonização peniana".

Flor Fernandez

Apresentadora do SBT, Flor Fernandez também foi confirmada no reality neste domingo (15). Aos 60 anos, ela ficou famosa ao atuar como jurada do programa "Show de Calouros", do SBT, nos anos 1980.

Flor estava no ar na TV sendo uma das apresentadoras do programa "Fofocalizando", também da emissora.

