Namorada de filho de Luciano Huck dá entrada em clínica por tumor no joelho após Rock in Rio

A jovem influenciadora carioca Duda Guerra — namorado de Benício Huck, filho do meio dos apresentadores Angélica e Luciano Huck — deu entrada em uma clínica neste sábado (14) após sentir dores no joelho causadas por um tumor benigno na articulação.

Na noite de sexta-feira (13), a jovem de 16 anos chamou atenção ao aparecer com Benício na primeira noite do festival Rock in Rio. Já na manhã seguinte, Duda compartilhou com os seguidores sobre o problema no joelho.

“Pra quem não sabe, eu tenho um tumor, é benigno. Eu já tenho ele há muito tempo, e só recentemente que eu tô sentindo dor, então tô fazendo exames pra acompanhar, pra ver se vai ter necessidade de fazer uma cirurgia”, explicou em vídeo após postar uma foto numa clínica particular.

Na imagem, a influenciadora ainda explicou, por escrito, que o tipo de tumor que tem, no joelho esquerdo, é o osteocondroma. “Nunca tive problema com dor nem nada do tipo. Mas, de umas três semanas pra cá, eu tenho sentido muita dor nele", informou.

No Instagram, Duda se apresenta como influenciadora fitness e de estilo de vida, sendo seguida por mais de 75 mil contas.

Além dos conteúdos de treinos, maquiagem e moda, a jovem chamou a atenção nas redes sociais ao dividir com os seguidores sobre o recente implante de 300 ml de silicone que fez aos 16 anos, tendo sido autorizada pelos pais.