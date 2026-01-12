Veteranos BBB 26: Grande rival de Diego Alemão, Alberto Cowboy volta ao programa
O participante foi tido como o vilão da sua edição.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Alberto Cowboy, 49 anos, é o empresário mineiro de Manhuaçu que agitou a 7ª temporada do BBB, e está de volta ao Big Brother Brasil (BBB 26).
Sua rivalidade com o vencedor Diego Alemão é um dos pontos altos da sua passagem pelo reality show. Ele chegou a formar um casal com Bruna, mas o namoro não durou fora da casa.
Hoje é dono de um restaurante em Belo Horizonte.
Veja também
Participantes Veteranos
Dentre os outros nomes confirmados no grupo Camarote, estão: Babu Santana, Jonas Sulzbach, Sarah Andrade, e Ana Paula Renault.
Assuntos Relacionados