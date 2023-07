Morre influencer Annabelle Ham, aos 22 anos; família explica emergência médica

A influenciadora digital norte-americana Annabelle Ham, de 22 anos, morreu após sofrer uma emergência médica seguida de um ataque epilético. O falecimento foi confirmado pela família nesta terça-feira (18) por meio das redes sociais.

Familiares da jovem, que era popular no Tiktok e no Youtube, lamentaram a perda repentina e revelaram que ela vinha sofrendo com os sintomas da epilepsia há anos.

"Esta é a família de Annabelle. Estamos escrevendo isso com pesar no coração. Annabelle experimentou um evento epiléptico e foi para os portões do céu. Ela lutou contra isso por muito tempo e queria aumentar a conscientização sobre isso, o que faremos em sua homenagem”, iniciou o texto da publicação.

A família pediu orações para enfrentar esse momento difícil e comentou sobre a luta da jovem contra a doença.

“Annabelle era linda e inspiradora e vivia a vida ao máximo. Todos que ela conheceu foram inspirados por sua energia e pela luz dentro de sua alma que brilhava tão intensamente. Ela foi, e sempre será, tão amada. Pedimos suas orações de paz para sua família e amigos durante este momento difícil, e para permitir a todos nós a chance de sofrer e trabalhar com isso como uma família”, declarou.

Além disso, os Ham pediram respeito à memória de Anabelle, para evitar mentiras a respeito da morte da influencer. Segundo eles, o perfil da youtuber seguirá ativo nas redes sociais como uma forma de homenagem.

“Por favor, não publiquem ou espalhem especulações ou detalhes infundados. Haverá um tempo para compartilhar mais detalhes e aprofundar sua vida. Suas contas serão usadas para compartilhar o que ela passou e as alegrias que ela trouxe para todos nós. Comentários desnecessários só servem para ferir a todos nós. Este é um momento de lembrança e luto. Obrigado”, finalizou.

Annabelle se tornou conhecida nas redes sociais após lançar seu canal no YouTube em 2014. Ela era estudante da Kennesaw State University, na Geórgia, e compartilhava sua rotina na faculdade e também no estágio de mídia digital em uma rádio de esportes em Atlanta, a 680 The Fan.