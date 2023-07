Ludmillah Anjos é transferida de hospital e está em ‘observação clínica rigorosa’

A atriz e cantora Ludmillah Anjos, que sofreu no início da semana um grave acidente de carro em Brasília, foi transferida de hospital e está em observação clínica rigorosa. A informação foi dada pela equipe da artista, em nota enviada ao Gshow.

“Informamos que o estado clínico atual da paciente Ludmillah Anjos é estável. Ela sofreu um acidente de carro que resultou em lesões em diferentes órgãos e estruturas do corpo, mas sem necessidade de cirurgia", diz o comunicado.

Comunicado oficial "Ela recebeu o primeiro atendimento no Hospital de Base de Brasília e nesta manhã foi transferida para o Hospital Santa Lúcia. O plano terapêutico atual é de observação clínica rigorosa e repetição dos exames para reavaliação por imagem destas lesões”.

Ludmillah ficou famosa ao participar do “The Voice Brasil”, em 2013. Atualmente ela está no elenco da série “Encantado’s”, do Globoplay.

A artista estava em Brasília para gravar um filme quando sofreu o acidente. O carro que Ludmillah estava colidiu contra um poste, e os cinco ocupantes ficaram presos às ferragens.