Gabriela e Chaiany deixam a casa do BBB 26 e vão para camarote elevado na Marquês de Sapucaí

As sisters ficaram em um camarote especial montado longe do público para evitar que informações externas fossem repassadas a elas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Camarote iluminado do BBB com a marca Mercado Pago, suspenso sobre a Sapucaí à noite, com vista para o desfile e uma multidão lotando as arquibancadas; pessoas aparecem no interior do espaço envidraçado, enquanto a transmissão está ao vivo na TV Globo.
Legenda: O camarote foi instalado em um guindaste, longe do público.
Foto: Reprodução/TV Globo

A madrugada desta segunda-feira (16) foi de folia para Gabriela e Chaiany no BBB 26. As sisters deixaram a casa mais vigiada do País por algumas horas para acompanhar os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

Gabriela conquistou o benefício como presente do Anjo da semana e escolheu a companheira do Quarto Branco para acompanhá-la na Sapucaí.

Vendadas e usando fones de ouvido, as duas foram conduzidas até o sambódromo. Elas ficaram em um camarote especial de uma marca patrocinadora do programa. A estrutura suspensa, isolada do público, impediu qualquer contato com informações externas.

Experiência única

As sisters retornaram à casa por volta das 4h e classificaram a experiência como "incrível".

"A gente foi na Sapucaí, a gente foi no camarote top lá", contou Chaiany. "A gente viu tudo. Foi tudo!", disse Gabriela.

A sister também relatou aos colegas que sentiu uma "energia surreal. "A gente ficou toda arrepiada (...) Vai passar na TV duas bobas sendo bobas", completou.

