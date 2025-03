Análise: Repertório ofensivo do Ceará melhora com Pedro Raul, mas time ainda perde chances demais

O Ceará tinha obrigação de vencer o América/RN no PV para voltar ao G4 da Copa do Nordeste. E conseguiu. Foi um placar magro, 1x0, mas muito importante para encaminhar a classificação alvinegra restando 2 rodadas para o fim da 1ª Fase.

Com 7 pontos, o Vovô tem ainda 3 jogos a fazer - o duelo com o Bahia em Salvador foi adiado e ainda não tem data - o Alvinegro está 2 do líder CSA e boa vantagem para o 5ºcolocado do Grupo B.

O Ceará vai se classificar, pega os fracos Juazeirense e Sampaio Corrêa na sequência, mas pode jogar mais.

Até então, na Copa do Nordeste, o time não 'sobrou' em casa, empatando com o Confiança (1x1), e vencendo CSA e América/RN (ambas por 1x0), times de Série C ou D do Brasileiro.

Legenda: O Ceará venceu o América/RN no PV pela Copa do Nordeste, em vitória que poderia ter sido mais tranquila Foto: KID JUNIOR / SVM

Ceará domina, mas desperdiça

A equipe de Léo Condé domina a partida, tem o controle do jogo, mas desperdiça chances demais. E com isso, torna o jogo tenso, como aconteceu nesta quinta-feira no PV, sem 'matar' o jogo.

Muitos lances no jogo de hoje, com Martínez, Fernandinho, Rômulo, foram desperdiçados, ou em chances claras, ou em decisões equivocadas, como um drible ou um erro de passe. Condé precisará corrigir estes erros constantes nos jogos.

Mais repertório ofensivo

De positivo, a consistência defensiva - são 3 jogos sem tomar gols - e um repertório mais vasto no ataque com Pedro Raul de titular.

Com ele em campo, a equipe ganhou mais presença de área, a jogada aérea ficou mais perigosa. Pedro Raul participou bem do jogo, marcou o gol da vitória e foi perigoso em outras oportunidades.

Só uma ressalva no ataque que iniciou o jogo, com Pedro Raul, Pedro Henrique e Aylon, ficou lento em alguns momentos. A entrada de Fernandinho no lugar do lesionado Pedro Henrique deu mais velocidade, mas Fernandinho errou demais nos passes ao passar driblando o adversário. Condé precisa corrigir isso nele, que até dribla bem o marcador, mas erra o passe.

Outro ponto positivo é Lucas Mugni, que está em grande fase, com ótima visão de jogo e distribuindo ótimos passes.

O Ceará vai se ajustando na temporada, mostra repertório, mas precisa concluir melhor.