Prefeito de BH, Fuad Noman tem melhora no quadro clínico e pode ser extubado, diz boletim médico

Fuad Noman (PSD), prefeito de Belo Horizonte, apresentou melhora no quadro clínico nesse domingo (5), conforme divulgado em boletim médico. Noman teve uma evolução, com a normalização dos parâmetros hemodinâmicos e melhora no sistema respiratório. As informações são do G1.

Noman passará por avaliação e teste de extubação para a retirada da ventilação mecânica. Ele segue internado na UTI do Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, após dar entrada na unidade na última sexta-feira (3) com insuficiência respiratória, em razão de uma pneumonia. Já é quarta vez que Fuad é internado desde novembro de 2024.

O prefeito da capital de Minas Gerais pediu afastamento médico do cargo por 15 dias. O vice-prefeito, Álvaro Damião (União Brasil), assumiu o comando da Prefeitura no sábado (4).

Fuad foi reeleito para mais um mandado na prefeitura e tomou posse na quarta-feira (1º) de maneira virtual, seguindo recomendações médicas. O prefeito teve dificuldade de falar durante o discurso.

INTERNAÇÕES

Noman anunciou, em julho do ano passado, que tem um câncer conhecido como linfoma não Hodgkin. Em outubro, entre o primeiro e segundo turno da eleição, declarou estar curado da doença. As internações, no entanto, se tornaram frequentes.

Em dezembro, o político ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar diarreia e sangramento intestinal. Antes, no mesmo mês, já havia sido internado com sinusite e bronquite. Ele também foi hospitalizado em novembro com dores nas pernas causadas pelo tratamento do câncer.