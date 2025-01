Brasil anuncia entrada da Indonésia como membro pleno do Brics, e número de países sobe para 11

A Indonésia foi anunciada oficialmente como novo membro pleno do Brics nesta segunda-feira (6), em documento publicado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O governo federal saudou a nação e destacou o território como a "maior economia do Sudeste Asiático".

Segundo nota do Itamaraty, o País "partilha com os demais membros do grupo o apoio à reforma das instituições de governança global e contribui positivamente para o aprofundamento da cooperação do Sul Global, temas prioritários para a presidência brasileira do Brics, que tem como lema Fortalecendo a Cooperação do Sul Global para uma Governança mais Inclusiva e Sustentável".

A adesão da Indonésia havia sido aprovada em agosto de 2023, na Cúpula de Joanesburgo, na África do Sul. No entanto, a formalização veio só ano passado, quando o país elegeu um novo presidente.

Novos membros

Treze países foram convidados para participar do Brics, mas ainda é aguardada a confirmação da participação da Nigéria, da Turquia, da Argélia. A inclusão de novos membros foi definida durante a presidência russa, na 16ª cúpula do Brics, em 2024, quando foi criada a nova categoria de parceiros do bloco.

Ainda segundo a Agência Brasil, o Itamaraty ainda não confirmou se os países vão ingressar como membros efetivos ou como parceiros, que podem participar das reuniões e dos encontros, mas não têm poder de voto ou veto.

Em 2024, houve a entrada de novos membros efetivos — Irã, Emirados Árabes Unidos, Egito e Etiópia. A Arábia Saudita ainda não assinou a adesão ao grupo, mas tem participado de todos os encontros. A Argentina também foi convidada para integrar o Brics, mas o presidente Javier Milei recusou a proposta.

O QUE É Brics?

O Brics é um "mecanismo de cooperação internacional" formado por países de economia emergente e que se destacam no cenário mundial, conforme o governo brasileiro. O termo foi criado em 2001 pelo economista Jim O'Neill.

Inicialmente participavam apenas Brasil, Rússia, Índia e China (BRIC), e em 2011 veio a adição da África do Sul, que representa a letra "S" de "South Africa".

Há anos, o grupo não se limita a número de países. Com a entrada Indonésia, o BRICS conta agora com 11 membros plenos: