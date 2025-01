Guarda civil mata a tiros secretário-adjunto da Segurança na sede da Prefeitura de Osasco (SP)

Um guarda civil municipal matou a tiros o secretário-adjunto de Segurança e Controle Urbano de Osasco, Adilson Custódio Moreira, na tarde desta segunda-feira (6) na sede da Prefeitura da cidade, na Grande São Paulo.

De acordo com o g1, o crime ocorreu durante uma reunião do secretário com os guardas do Município para discutir a estrutura da corporação no novo governo. Houve uma discussão entre o Adilson Custódio e o agente, que sacou a arma e efetuou os disparos de arma de fogo.

Devido à confusão, os outros guardas civis fugiram do local e o agente trancou a porta. O caso aconteceu na Sala Oval, o principal espaço para encontros da Prefeitura, ao lado da Secretaria de Governo e do gabinete do prefeito Gerson Pessoa (Podemos), que não estava no prédio.

Segundo a publicação, o guarda ficou trancado no local por cerca de duas horas, e o Grupo de Operações Táticas Especiais (Gate) fez as negociações para que ele se rendesse. O guarda se entregou por volta das 19h30 e foi encaminhado para a delegacia seccional de Osasco, onde foi preso.

As polícias Civil, Militar e a Guarda Civil Municipal interditaram os corredores para iniciar as diligências. Os funcionários foram dispensados do expediente na Prefeitura. Ambulâncias e viaturas da polícia e dos bombeiros também foram acionadas para a ocorrência.

A vítima, Adilson Custódio Moreira, prestou serviços à Prefeitura de Osasco durante 8 anos. Ele iniciou o trabalho ainda na gestão do ex-prefeito Rogério Lins e foi mantido pelo novo prefeito, Gerson Pessoa.