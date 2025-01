Sem coveiro, netos enterram avó em Miranorte sob chuva e revolta da família; veja vídeo

Uma idosa de 87 anos precisou ser enterrada pelos próprios netos após eles não localizarem o coveiro do cemitério municipal de Miranorte, no Tocantins, nesse domingo (5). Familiares da mulher ficaram revoltados com a situação e registraram o momento nas redes sociais.

O sepultamento estava programado para as 17h no Cemitério São João Batista, que é administrado pela Prefeitura. No entanto, a neta Tharwelcy Noleto relatou ao g1 que os familiares não encontraram o funcionário no local no horário marcado, tendo esperado cerca de meia hora, mas sem nenhum sinal dele. Também não havia pás ou cordas para auxiliar o enterro.

"Tristeza, raiva e revolta", comentou Noleto. "Quando chegamos para o fazer o sepultamento a cova estava pronta, porém o coveiro não estava lá. Estava chovendo muito na hora e a cova estava cheia de água. Quem tirou a água fomos nós e fizemos todo o sepultamento", complementou.

Veja também País Surto de gastroenterite em praia de SP pode ter sido causado por vírus, bactéria ou parasita, diz SES País Saiba quem é a nora da mulher que preparou o bolo envenenado e foi presa após a morte de três pessoas em Torres, RS

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver os familiares da idosa movimentando areia sob forte chuva. "Tem mais de meia hora que nós estamos empurrando terra com a mão e com os pés aqui para poder terminar o funeral de um ser humano. Não é animal não, é ser humano, digno", diz uma das familiares no registro.

“Não tinha nada necessário para o enterro e daí tivemos que fazer o enterro nós mesmos. Foi horrível", comentou Ana Gabryele Ferreira Costa, outra parente da idosa, que passava por um tratamento contra um câncer.

Ela explicou também que o funcionário do cemitério desapareceu sem dar explicações e não auxiliou no sepultamento, mesmo diante de reclamações. "Liguei para o coveiro para questionar sobre a espessura da cova, porque para nós estava curta, não estava em um comprimento adequado, e ele disse que tava tudo bem, que cabia o caixão”, afirmou.

PREFEITURA PEDE DESCULPAS

Por meio de nota assinada pelo prefeito Leandro Barbosa (PL), a Prefeitura de Miranorte pediu desculpas à família e à comunidade, alegando não ter conhecimento prévio da situação. A gestão municipal disse, ainda, que tomará as devidas providências para que casos como esse não voltem a acontecer.

“Reafirmamos nosso compromisso em prestar um serviço público de qualidade e respeito a toda a população, especialmente em momentos delicados como este. O prefeito e toda a gestão municipal estão à disposição da família enlutada e da comunidade para quaisquer esclarecimentos e para oferecer o suporte necessário”, pontuou o Município, em nota.