Justiça procura carro de Paula Thomaz para quitar indenização de R$ 303 mil a Glória Perez

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que Paula Nogueira Peixoto, anteriormente conhecida como Paula Thomaz e condenada pelo assassinato da atriz Daniella Perez em 1992, localize e entregue um veículo penhorado para indenizar a autora de novelas Glória Perez, mãe de Daniella. As informações são do jornalista Daniel Nascimento, do O Dia.

A decisão ocorre no âmbito de um processo que tramita na 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro e busca garantir o pagamento de uma indenização no valor de 250 salários mínimos, equivalente a cerca de R$ 303 mil, pelo assassinato de Daniella, em busca de reparação por danos morais.

Oficiais de Justiça, no entanto, não localizaram o veículo, o que levou à intimação de Paula para informar seu paradeiro. Caso não colabore, a ré poderá enfrentar sanções legais.

Em dezembro de 2022, o Ministério Público recomendou o arquivamento do processo, alegando que Paula não possui bens em seu nome para quitar a dívida. No entanto, a defesa de Glória Perez recorreu e conseguiu a reabertura do caso por meio de um mandado de segurança.

Desde que se casou com Sérgio Peixoto, há mais de 10 anos, Paula utiliza o sobrenome do atual marido. O veículo penhorado estaria registrado no nome dele. Como o regime de bens do casal dá a Paula direito a 50% dos bens do marido, a situação jurídica do caso é complexa.

