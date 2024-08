Gloria Perez se emociona ao abraçar Daniella Perez em vídeo feito com IA: 'Sem palavras'

Gloria Perez, de 75 anos, se emocionou com uma homenagem feita por Hidreley Diao, artista que produz trabalhos por meio de inteligência artificial (IA). Ele criou um vídeo em que a autora aparece abraçando sua filha, Daniella Perez, assassinada em dezembro de 1992, quando estava no ar em "De Corpo e Alma".

Hidreley compartilhou no Instagram que uma cena da última novela da roteirista, "Travessia", o fez refletir "sobre a presença e a ausência": "O encontro virtual de Chiara (Jade Picon) e Débora (Grazi Massafera) foi um retrato emocionante do amor que transcende o tempo e o espaço. Débora, que faleceu no início da trama, só foi revelada à filha no último capítulo."

Na vida real, Daniella faria 54 anos no último 11 de agosto. No dia, Gloria compartilhou uma montagem com imagens da filha. "Essa mágica que você não conheceu permite a ilusão de te trazer de volta, de te fazer presente nas nossas casas de hoje, e nos momentos que você não teve chance de viver", disse.

"É um abraço ilusório, mas mesmo assim, um abraço. De todo modo, um dia, em alguma dimensão desse universo ele será de verdade" Gloria Perez Autora de novelas

Alguns dias depois, o artista, que já trabalhou com Madonna e Eric Clapton, presenteou Gloria com o vídeo do abraço. "Ao ver essa homenagem, decidi presentear Glória com um gesto que, para minha alegria, a emocionou profundamente", contou ele.

"Este é um lembrete de que, mesmo quando a dor parece imensa, a arte e o amor têm o poder de nos conectar e de nos oferecer conforto. Que possamos sempre encontrar maneiras de manter aqueles que amamos perto de nossos corações, mesmo quando não estão fisicamente conosco", complementou Diao.

Perez respondeu à mensagem direta onde o artista enviou o vídeo, dizendo que não conseguia parar de ver a arte. Nos comentários do vídeo, ela declarou a emoção. "Eu aqui, sem palavras… só sentindo esse abraço...", destacou.