Mulher de 29 anos morre com sintomas de virose após voltar de viagem de Guarujá (SP)

Uma mulher de 29 anos, identificada como Amanda Caroline Resende de Oliveira, morreu uma hora depois de dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cristais Paulista (SP) com fortes sintomas de virose. De acordo com a Folha de São Paulo, dias antes, a vítima estava de viagem em Guarujá, cidade que registrou altos índices da doença no período pós-Ano Novo.

No último sábado (4), a mulher estava em uma chácara no Município quando começou a sentir enjoos e a vomitar, o que a fez procurar uma unidade de saúde. Ao g1, a instituição que atendeu Amanda informou que ela chegou à UPA às 8h25 e morreu às 8h30.

Ao portal da TV Globo, a Prefeitura de Cristais afirmou que a real origem da morte ainda vai ser investigada. Porém, ainda não há confirmação se a morte da mulher possui relação com os casos de virose em outras praias do litoral paulista. Até o momento, o óbito foi registrado como natural pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise).

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou ao Diário do Nordeste que o corpo de Amanda foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), antes de ser enterrado na tarde deste domingo (5), em Franca (SP), onde ela morava.

Litoral paulista está em alerta

Na última semana, turistas e moradores de cidades litorâneas em São Paulo publicaram relatos nas redes sociais de diversos casos da chamada "virose". Entre os comentários mais comuns, estão episódios de enjoo, vômitos e mal-estar.

Publicações também indicaram falta de medicamentos para a doença em farmácias e superlotação em postos de saúde. Uma das praias com mais relatos foi a de Guarujá. Em dezembro, o município registrou uma alta de 46% dos casos, com mais de 2 mil em dezembro.

Segundo a CNN, no entanto, a Prefeitura local confirmou que os atendimentos em unidades hospitalares tinham se normalizado no último sábado, após um breve período de pico. A gestão ainda contatou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para investigar possíveis vazamentos e ligações clandestinas de esgoto na região da Enseada, o que poderia explicar a contaminação de banhistas.

Outras praias como Santos, Praia Grande e Ubatuba também registraram alta nos casos da doença.