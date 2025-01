Padrasto de mulher que morreu envenenada junto do irmão e dos filhos é preso, no Piauí

A Polícia Civil do Piauí (PCPI) prendeu, na manhã desta quarta-feira (8), um suspeito de participar do envenenamento que matou quatro pessoas em Parnaíba. Francisco de Assis Pereira Costa, de 53 anos, era padrasto de Francisca Maria da Silva, de 32 anos, e Manoel Leonardo da Silva, de 18 anos, vítimas do envenenamento. As informações são do g1.

A corporação irá realizar uma coletiva de imprensa para explicar detalhadamente os motivos que levaram à prisão de Francisco.

O homem está entre os sobreviventes que ingeriram um baião de dois contaminado, na quarta-feira (1º). Além dele, há uma menina de quatro anos, internada em estado grave em Teresina, um menino de 11 anos, um adolescente de 17 anos e uma vizinha da família, Maria Jocilene da Silva, que receberam alta.

Francisca e Leonardo da Silva morreram em decorrência do veneno encontrado no alimento. Os dois filhos da mulher, Igno Davi da Silva, de um ano e oito meses, e Lauane da Silva, de três anos, também não resistiram à intoxicação.

A substância encontrada pela perícia do Instituto de Medicina Legal (IML) no baião de dois é chamada de "terbufós". O produto químico é altamente tóxico, sendo similar ao conhecido "chumbinho". A partir do laudo da instituição, a Polícia Civil começou a investigar o caso como homicídio.

