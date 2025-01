Adolescente morre com suspeita de envenenamento, no Piauí; oito pessoas da mesma família estão hospitalizadas

Um jovem de 17 anos morreu com suspeita de envenenamento, em Parnaíba, no litoral do Piauí. Outras oito pessoas da mesma família também foram hospitalizadas. O fato ocorreu após a família ingerir peixes e arroz na última terça-feira (31).

Além do adolescente, duas irmãs dele e o padrasto dele deram entrada no Hospital Regional Dirceu Arcoverde (Heda), com sinais de intoxicação. Uma mulher que morava na mesma casa, o filho dela e outras três crianças também foram internadas.

Segundo o G1, o dono da casa disse que a família comeu os alimentos doados em uma cesta básica. Ele, no entanto, diz não lembrar o nome do doador.

Em entrevista à TV Clube, o diretor do Instituto de Medicina Legal (IML), Antônio Nunes, disse que a perícia coletou material genético no estômago, sangue e urina do adolescente. Uma equipe do IML também foi enviada à residência da família e apreendeu os alimentos consumidos por ela para determinar se há substâncias tóxicas neles.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima morta é parente de Ulisses Gabriel da Silva, de oito anos, e João Miguel da Silva, de sete, mortos em 2024 após comerem cajus envenenados.

A suspeita do crime é a vizinha das crianças mortas, Lucélia Maria da Conceição Silva, de 52 anos. Ela foi pelos crimes de homicídio qualificado, tentado e consumado contra os irmãos.

