Casal é levado pelo mar e morre afogado na praia do Olho d'Água, em São Luís; criança é resgatado com vida

Um casal morreu nesta quarta-feira (1º) na praia do Olho d'Água, em São Luís (MA), vítimas de afogamento. Segundo o Corpo de Bombeiros do Maranhão, uma criança estava com ambos, mas foi resgatada com vida.

As vítimas foram identificadas como Alessandra Martins e Ricardo Victor da Silva Rocha. A criança, um menino de aproximadamente sete anos, era filho somente do homem. As informações são do portal g1.

Testemunhas relataram que o local, um prolongamento da avenida Litorânea, que margeia o litoral de São Luís, tem placas alertando para risco de afogamento. Os três estavam na praia quando foram levados pela correnteza.

Equipes de resgate trabalharam para encontrar os três, que estavam desaparecidos. Somente a criança foi resgatada com vida, enquanto o casal já foi localizado sem vida.

Este é o segundo caso em uma semana de um afogamento nas proximidades da avenida Litorânea em São Luís. João Gabriel Nascimento Figueiredo, de apenas 17 anos, morreu na última quarta-feira (25) ao ser levado pela correnteza na praia de São Marcos. O corpo foi localizado somente no dia seguinte.