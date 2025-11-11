Homem ataca colega de trabalho com golpes de capacete em Salvador; veja vídeo

Uma mulher foi agredida com golpes de capacete por um colega de trabalho na portaria de um condomínio residencial em Salvador, no último sábado (8). Até o momento, ninguém foi preso.

As imagens do ataque, que circulam nas redes sociais, mostram a vítima, de 38 anos, sendo agredida dentro da portaria do Condomínio Canto Belo, na capital baiana.

Contrariado, o agressor — que ainda não teve o nome divulgado — pega o capacete e começa a desferir vários golpes contra a cabeça da mulher, que tenta se proteger com as mãos. Apesar da violência, ela não sofreu ferimentos graves aparentes.

Após a série de agressões, o suspeito recolheu seus pertences e deixou o local. Antes de sair, ainda deu um tapa na vítima, que estava de costas.

De acordo com o depoimento da mulher, o agressor tentou entrar pela contramão no condomínio e foi repreendido por ela, o que teria motivado o ataque.

O caso é investigado pela 12ª Delegacia Territorial de Itapuã como lesão corporal dolosa. Em nota, a Polícia Civil da Bahia (PCBA) informou que “buscas e oitivas estão em andamento para elucidar o caso”.

O Condomínio Canto Belo também se manifestou, repudiando o ocorrido e confirmando que o funcionário foi afastado de suas funções.

"O Condomínio Canto Belo, por meio desta nota, manifesta seu veemente e profundo repúdio a todo e qualquer ato de violência contra a mulher, especialmente diante do recente episódio envolvendo colaboradores.

A violência contra a mulher, em todas as suas formas — física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial —, constitui uma grave violação dos direitos humanos e reflete uma cultura machista e patriarcal que não pode mais ser tolerada em nossa sociedade.

Tais condutas são inaceitáveis e incompatíveis com os valores de respeito, ética e dignidade que norteiam uma convivência justa e harmoniosa.

Diante dos fatos, todas as medidas cabíveis foram imediatamente adotadas pela administração, em conjunto com as empresas envolvidas, contando com o apoio do departamento jurídico.

O Grupo Solução já procedeu com o afastamento do colaborador envolvido, conforme previsto em suas normas internas e em alinhamento com os princípios de integridade e responsabilidade social.

Reiteramos nosso compromisso inabalável com a defesa dos direitos das mulheres e com o combate firme a qualquer forma de violência, opressão ou discriminação de gênero.

Seguiremos atuando com transparência e responsabilidade, promovendo um ambiente seguro, ético e respeitoso para todos."