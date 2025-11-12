Diário do Nordeste
Carlinhos Brown recebe visita de Ivete Sangalo e Shawn Mendes em Salvador

Após alguns dias no Rio de Janeiro, o artista canadense desembarcou em Salvador, nesta semana.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e Shawn Mendes.
Legenda: Carlinhos apresentou seu espaço cultural, o Candyall Guetho Square.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

Na noite desta quarta-feira (12), o cantor Carlinhos Brown recebeu em Salvador, Bahia, a visita de sua amiga e cantora Ivete Sangalo e do cantor canadense Shawn Mendes. O encontro aconteceu no Candyall Guetho Square, espaço cultural criado por Carlinhos.

“Que surpresa boa receber essa irmã maravilhosa, Ivete Sangalo, junto com seu “filho mais velho”, como ela mesma intitulou, Shawn Mendes, aqui no nosso Candyall Guetho Square”, brincou o brasileiro, em publicação no Instagram.

Na postagem, feita em vídeo, o canadense aparece ao lado dos dois brasileiros e vários instrumentos que são tocados por outros artistas. Ivete canta, e passa o microfone para que Shawn arrisque também.

“É sempre uma honra receber amigos, especialmente quando é para apresentar a alguém nossa cultura, história e música. Shawn, seja muito bem-vindo à Bahia e a Salvador! Que o timbal tenha tocado seu coração”, escreveu ainda Carlinhos.

Shawn Mendes em Salvador

De passagem pelo Brasil para participar do The Earthshot Prizeevento de sustentabilidade idealizado pelo príncipe William, o cantor Shawn Mendes, 27, aproveitou para conhecer um pouco mais do país.

Após alguns dias no Rio de Janeiro, o artista canadense desembarcou em Salvador, nesta semana, onde viveu um encontro especial com Ivete Sangalo.

Os dois posaram juntos durante uma tarde descontraída à beira-mar. A influenciadora Stephanie Kopenhagen compartilhou o registro nas redes sociais e brincou na legenda: “Uma tarde qualquer com churrasco no píer, com direito à presença de Ivete e Shawn Mendes". 

Repercussão

A presença do astro internacional agitou as redes, com fãs registrando cada aparição do cantor pela capital baiana. Até o perfil oficial da Prefeitura de Salvador entrou na brincadeira e comentou: “Salvador é babado mesmo". 

Na mesma semana, Ivete esteve em São Paulo, onde participou do Teleton 2025, programa beneficente exibido pelo SBT. A artista se apresentou ao lado de nomes como Thiaguinho, MC Daniel, Chitãozinho e Junior, antes de retornar à Bahia e, ao que tudo indica, aproveitar uma tarde inesquecível ao som de boa música e boas companhias.

VEJA ENCONTRO DOS TRÊS

