Kanye West tem show vetado pela Prefeitura de São Paulo

O rapper Kanye West teve o show vetado pela Prefeitura de São Paulo. A apresentação aconteceria no dia 29 de novembro no Autódromo de Interlagos. A gestão municipal informou que tomou a decisão por "não compactuar" com os posicionamentos de tom preconceituoso do cantor.

Entre as polêmicas que cercam Kanye, está o lançamento da música intitulada "Heil Hitler", que foi banida de plataformas como o YouTube e o Spotify. Além disso, West declarou recentemente ter orgulho de ser um homem "racista, nazista e gordofóbico".

Sobre a decisão de vetar o show do rapper, a Prefeitura de São Paulo disse não aceitar a apologia ao nazismo e/ou racismo.

"A atual gestão não compactua com qualquer conduta criminosa de apologia ao nazismo e/ou racismo e, por isso, não permitirá eventos com essa conotação em equipamentos municipais", informou, em nota, a gestão.

A Prefeitura explicou que não foi informada pela produtora Ye in Brazil sobre qual artista seria contratado para o evento. A empresa teria solicitado o uso do espaço sem dizer que seria usado para show de Kanye.

O que diz a produtora

A produtora rebateu afirmando que foi surpreendida pelo veto e confirmou que o show irá acontecer. No site do evento, os ingressos seguem à venda, com valores a partir de R$ 600. Até esta terça-feira (11), mais de 30 mil pessoas já compraram ingressos.

"A apresentação estava programada para o Autódromo de Interlagos, com reserva formalizada, valor pago e todas as exigências legais e administrativas integralmente cumpridas. No entanto, fomos surpreendidos com a revogação unilateral do termo de cessão de uso do espaço, comunicada por e-mail na data de 08/10/2025, pela direção do autódromo", apontou a produtora.

A empresa disse ainda que está "em contato direto com a administração do Autódromo" e se comprometeu a "esclarecer e resolver a situação da melhor forma possível".