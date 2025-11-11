Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Kanye West tem show vetado pela Prefeitura de São Paulo

Gestão municipal diz que "não compactua" com apologia ao nazismo e/ou racismo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
foto do rapper Kanye West.
Legenda: Kanye West coleciona polêmicas por discursos de tom racista, nazista e gordofóbico.
Foto: Getty Images via AFP.

O rapper Kanye West teve o show vetado pela Prefeitura de São Paulo. A apresentação aconteceria no dia 29 de novembro no Autódromo de Interlagos. A gestão municipal informou que tomou a decisão por "não compactuar" com os posicionamentos de tom preconceituoso do cantor.

Entre as polêmicas que cercam Kanye, está o lançamento da música intitulada "Heil Hitler", que foi banida de plataformas como o YouTube e o Spotify. Além disso, West declarou recentemente ter orgulho de ser um homem "racista, nazista e gordofóbico".

Sobre a decisão de vetar o show do rapper, a Prefeitura de São Paulo disse não aceitar a apologia ao nazismo e/ou racismo.

"A atual gestão não compactua com qualquer conduta criminosa de apologia ao nazismo e/ou racismo e, por isso, não permitirá eventos com essa conotação em equipamentos municipais", informou, em nota, a gestão.

A Prefeitura explicou que não foi informada pela produtora Ye in Brazil sobre qual artista seria contratado para o evento. A empresa teria solicitado o uso do espaço sem dizer que seria usado para show de Kanye.

O que diz a produtora

A produtora rebateu afirmando que foi surpreendida pelo veto e confirmou que o show irá acontecer. No site do evento, os ingressos seguem à venda, com valores a partir de R$ 600. Até esta terça-feira (11), mais de 30 mil pessoas já compraram ingressos.

Veja também

teaser image
Zoeira

Kanye West revela em nova música ter sido abandonado por Bianca Censori após falas problemáticas no X

teaser image
Zoeira

Após discursos antissemitas de Kanye West, atriz Scarlett Johansson cobra regulamentação de IA; entenda

"A apresentação estava programada para o Autódromo de Interlagos, com reserva formalizada, valor pago e todas as exigências legais e administrativas integralmente cumpridas. No entanto, fomos surpreendidos com a revogação unilateral do termo de cessão de uso do espaço, comunicada por e-mail na data de 08/10/2025, pela direção do autódromo", apontou a produtora.

A empresa disse ainda que está "em contato direto com a administração do Autódromo" e se comprometeu a "esclarecer e resolver a situação da melhor forma possível".

Assuntos Relacionados
foto do rapper Kanye West.
Zoeira

Kanye West tem show vetado pela Prefeitura de São Paulo

Gestão municipal diz que "não compactua" com apologia ao nazismo e/ou racismo.

Redação
Há 1 hora
Colagem mostrando os participantes do Super Paiol: Créo, Shia, Fabiano e Michelle.
Zoeira

‘A Fazenda 17’: Super Paiol define seus participantes; eliminação ocorre na terça-feira (11)

Nova dinâmica do reality promete eliminar os peões que menos movimentam o jogo.

Redação
10 de Novembro de 2025
O adolescente da foto tem 15 anos e se chama Pedro Elias Garzon Delvaux.
Zoeira

Adolescente fã de Sherlock Holmes viraliza em foto 'misteriosa' na cena do roubo do Louvre

Jovem foi confundido com detetive.

Redação
10 de Novembro de 2025
O ator Leandro Lima explicou o que aconteceu nas redes sociais para tranquilizar os fãs
Zoeira

Leandro Lima explica ida ao hospital após ingerir gasolina

O ator passa bem.

Redação
10 de Novembro de 2025
Montagem com o pai do Neymar, triplex e a Luciana.
Zoeira

Pai de Neymar compra triplex de R$ 70 milhões que era de Luciana Gimenez; veja fotos

Após sete anos à venda, imóvel de luxo no Cidade Jardim, em São Paulo, foi arrematado por Neymar da Silva Santos, pai do jogador.

Redação
10 de Novembro de 2025
Ana Carolina trocou carinhos com a namorada em festival de música
Zoeira

Ana Carolina surge em clima de romance com namorada em festival

Cantora foi vista de mãos dadas com a produtora Ramona Bakker.

Redação
10 de Novembro de 2025
Suzane aparece sorrindo. É uma mulher branca, ruiva e magra. Na montagem, aparece a sandália que ela produz.
Zoeira

Suzane von Richthofen celebra aumento nas vendas após série 'Tremembé'

Ela reativou sua loja e viu a procura por chinelos artesanais disparar.

Redação
10 de Novembro de 2025
Foto mostra a atriz sorrindon a praia.
Zoeira

Paolla Oliveira comemora citação em questão do Enem sobre padrões de beleza

Atriz reagiu nas redes sociais.

Redação
10 de Novembro de 2025
Ator Herson Capri sorrindo. É um homem branco, cabelo fino e loiro.
Zoeira

Filho de Herson Capri celebra aniversário do ator com foto descontraída

Ator compartilhou foto divertida ao lado do veterano.

Redação
10 de Novembro de 2025
Colagem mostrando fotos do atendimento médico de Thais Carla.
Zoeira

Thais Carla desmaia e é levada às pressas ao hospital

Influenciadora apresentou dores de cabeça e visão turva antes de perder a consciência.

Redação
10 de Novembro de 2025
Shia, Fabiano, Creo e Kathy da esquerda para a direita.
Zoeira

Enquete A Fazenda 17: parcial aponta quem deve ir para o Super Paiol

O resultado será anunciado nesta segunda-feira (10) por Adriane Galisteu.

Redação
10 de Novembro de 2025
Imagem das atrizes Zendaya e Sydney Sweeney, que estariam sem se falar nos bastidores, segundo site.
Zoeira

Zendaya e Sydney Sweeney estão sem se falar nos bastidores, diz site

Recentemente, Sydney se envolveu em uma polêmica por meio de uma campanha considerada racista.

Redação
10 de Novembro de 2025
Foto de Adriane Galisteu de roupa vermelha e sorrindo com um microfone na mão apresentando A Fazenda.
Zoeira

Enquete A Fazenda 17: quem você quer salvar do Super Paiol?

Os quatro menos votados enfrentarão uma roça especial.

Redação
10 de Novembro de 2025
Chico Chico escreveu música em homenagem ao pai, que faleceu antes de seu nascimento.
Zoeira

Em novo álbum, filho de Cássia Eller homenageia pai que não conheceu

Chico Chico dedica canção a Tavinho Fialho, baixista morto uma semana antes de seu nascimento.

Redação
10 de Novembro de 2025
A atriz Cemre Baysel está no elenco de Leyla – Sombras do Passado.
Zoeira

Versão turca de 'Avenida Brasil' estreia no Globoplay em novembro

Produzida em parceria com a Globo, novela “Leyla – Sombras do Passado” adapta o sucesso brasileiro com elenco turco.

Redação
10 de Novembro de 2025
Wagner Moura sendo entrevistado por Maju Coutinho.
Zoeira

Wagner Moura e Luan Santana são destaque no ‘Fantástico’ deste domingo (9)

O ator brasileiro estrela o longa ‘O Agente Secreto’, que busca representar o Brasil na cerimônia do Oscar.

Redação
09 de Novembro de 2025
Patrícia Abravanel.
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (09/11)?

O programa é apresentado por Patrícia Abravanel.

Redação
09 de Novembro de 2025
Ana Maria Braga em participação no Caldeirão com Huck.
Zoeira

Dança dos Famosos deste domingo (9/11) tem Ana Maria Braga como jurada

Apresentadora vai julgar apresentações no estilo salsa.

Redação
09 de Novembro de 2025
Shawn Mendes se encontrou com Ivete Sangalo
Zoeira

Shawn Mendes e Ivete Sangalo se encontram em tarde animada em Salvador

O cantor canadense curte dias no Brasil após se apresentar no prêmio Earthshot.

Redação
09 de Novembro de 2025
Paul McCartney no palco durante uma apresentação musical.
Zoeira

Paul McCartney critica cardápio da COP30 e pede menu 100% vegetariano

Em carta aberta, músico e ativista diz que servir carne em conferência climática é “como distribuir cigarros em uma conferência de prevenção ao câncer”.

Redação
09 de Novembro de 2025