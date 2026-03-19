Megaprojeto solar entra em operação em cidade do Ceará com investimento de R$ 705 milhões

O Complexo Fotovoltaico Arapuá entrou em operação comercial nessa quarta-feira (18), em Jaguaruana, no interior do Ceará, após receber investimentos de R$ 705 milhões.

O empreendimento, que obteve a autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), adiciona 248 MWp de capacidade instalada à matriz elétrica brasileira, segundo a Kroma Energia, empresa responsável pelo projeto.

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Conforme divulgado anteriormente pela coluna, o projeto é um dos maiores do portfólio solar cearense, tendo gerado em torno de 900 empregos durante a instalação.

Para se ter dimensão, a área ocupada pelo empreendimento equivale a 644 campos de futebol.

O complexo é composto por quatro usinas que entregam 200 MW de potência ao Sistema Interligado Nacional.

O projeto foi concluído dentro do cronograma técnico previsto, segundo a empresa, tendo passado por uma fase de testes iniciada em janeiro deste ano.