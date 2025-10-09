Diário do Nordeste
Megaprojeto solar, com mais de 600 campos de futebol de área, avança no interior

Complexo de energia solar já instalou todos os módulos fotovoltaicos em Jaguaruana

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:14)
Victor Ximenes
Legenda: Complexo de Energia Solar em Jaguaruana, interior do Ceará
Foto: Divulgação

O megaempreendimento solar Arapuá, que está sendo construído em Jaguaruana, interior do Ceará, já concluiu a instalação de todos os seus 388 mil módulos fotovoltaicos, aproximando-se do início das operações.

Com investimento de R$ 800 milhões, o projeto é um dos maiores do portifólio solar cearense, tendo gerado em torno de 900 empregos durante a instalação. Para se ter dimensão, a área ocupada pelo empreendimento equivale a 644 campos de futebol.

Operação em 2026

Em novembro, serão realizados testes de energização, etapa fundamental para o desenvolvimento do parque solar. O início da produção de energia está previsto para o início de 2026.

A capacidade é de 247 MWp, energia suficiente para abastecer 300 mil residências.

