Megaprojeto solar, com mais de 600 campos de futebol de área, avança no interior

O megaempreendimento solar Arapuá, que está sendo construído em Jaguaruana, interior do Ceará, já concluiu a instalação de todos os seus 388 mil módulos fotovoltaicos, aproximando-se do início das operações.

Com investimento de R$ 800 milhões, o projeto é um dos maiores do portifólio solar cearense, tendo gerado em torno de 900 empregos durante a instalação. Para se ter dimensão, a área ocupada pelo empreendimento equivale a 644 campos de futebol.

Veja também Victor Ximenes Desperdício de energia solar no Ceará já atinge 16%; entenda o curtailment

Operação em 2026

Em novembro, serão realizados testes de energização, etapa fundamental para o desenvolvimento do parque solar. O início da produção de energia está previsto para o início de 2026.

A capacidade é de 247 MWp, energia suficiente para abastecer 300 mil residências.