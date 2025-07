Complexo Solar atinge pico de obras e gera 820 empregos no interior

As obras do Complexo Fotovoltaico Arapuá, maior parque solar da carteira da Kroma Energia, atingiram o pico de geração de empregos diretos, desde o início da construção.

Ao todo, foram 820 postos de trabalho gerados no mês de junho, número que, segundo a empresa, superou a previsão inicial de 766 empregos para o período.

Veja também Victor Ximenes Condomínio solar: como investir em usina de energia e receber até R$ 6 mil por mês

Localizado em Jaguaruana, no Vale do Jaguaribe, o Arapuá é um dos principais investimentos da Kroma no setor de geração centralizada.

Com 50% de execução, o projeto avança com a montagem de estruturas e equipamentos. Já foram instaladas 97,7% das estacas de sustentação (mais de 66.750 unidades), 61,3% dos trackers (dispositivos que acompanham o movimento solar) e 48,3% dos 388.800 módulos fotovoltaicos que compõem a usina.

Mais de 180 mil módulos

Ao todo, já foram montados 187.790 módulos, que ocuparão uma área de 460 hectares, o equivalente a 644 campos de futebol, dentro dos 1.094 hectares totais do complexo.

Com previsão de operação comercial para o primeiro trimestre de 2026, o Complexo terá capacidade instalada de 247 MWp e deve produzir cerca de 537 GWh por ano, energia suficiente para abastecer mais de 290 mil residências.