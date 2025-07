Brasileiros incluem 'Morango do Amor' no cardápio de padaria no Canadá

O doce mais pedido no Brasil nas últimas semanas agora também pode ser encontrado no Canadá. Brasileiros donos de uma padaria em Toronto decidiram incluir o 'Morango do Amor' no cardápio após pedidos dos clientes.

Ao g1 São Paulo, os empresários disseram que receberam dezenas de mensagens pedindo "desesperadamente o tal morango". As 100 primeiras unidades do doce esgotaram em poucas horas.

Devido à demanda, o produto entrou na produção também para as próximas semanas. A unidade é comercializada por 7 dólares canadenses, o que equivale a, aproximadamente, R$ 28.

"O produto é novo e a gente nunca tinha feito. Por exemplo, o brigadeiro que usamos nele é a mesma receita nossa, mas num ponto um pouquinho mais duro, porque a calda é muito quente. Então, ele precisa ser bem consistente pra não amolecer muito quando for banhar o bombom. Se ele estiver mole, pode soltar líquido dentro do bombom e estragar a casquinha que formou fora. Então, fizemos testes para ver", Maíra Tozzi Cardinali dos Santos sócia da padaria e responsável pela confeitaria

Toronto atualmente está no Verão e devido à umidade o caramelo do produto não resiste por muito tempo, explicaram os sócios da padaria.

INSPIRAÇÃO

O doce viralizado é inspirado na Maçã do Amor, geralmente comercializada durante o período de festas juninas.

A demanda pelo Morango do Amor em Fortaleza fez a fruta esgotar em pontos de venda no atacado. Revendedores do produto relatam aumento exponencial da demanda.

O que é o Morango do Amor

O morango do amor consiste na fruta envolta a brigadeiro branco e calda de açúcar caramelizada. O desejo pelo quitute, e consequentemente a corrida para produzi-lo e vendê-lo, surgiu das redes sociais.

Como em outras 'trends' culinárias, usuários de Instagram, TikTok e outras redes publicam vídeos provando e falando sobre o doce.

Empreendimentos de Fortaleza apostaram na venda do morango, chegando a faturar mais de R$ 20 mil por dia somente com ele.