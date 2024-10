Dr. Rey anuncia afastamento da TV após polêmica com Patrícia Abravanel: 'Não voltarei'

O cirurgião plástico Dr. Rey protagonizou uma polêmica com a apresentadora Patrícia Abravanel durante o "Programa Silvio Santos", no último domingo (27). Após a repercussão do caso, o médico decidiu anunciar seu afastamento da televisão e lamentou o ocorrido que, segundo ele, não passou de uma brincadeira.

O momento não passou despercebido por telespectadores nas redes sociais, que indicaram o desconforto da filha de Silvio Santos com a aproximação excessiva do cirurgião durante a atração dominical. O humorista Tiago Barnabé, que também participava de uma dinâmica do programa, chegou a afastá-lo de Patrícia.

Veja o vídeo do momento:

"Eu amo a Patrícia, amo o marido dela, amo a mãe dela, amo a família dela, amo o meu SBT. A personagem que eu criei, eu aprendi da alegria do Silvio Santos, e amo ele demais, faleceu. Mas eu espero que não tenha ofendido ninguém, gente. É só uma brincadeira boba e, na verdade, foi a última vez na televisão brasileira, provavelmente não voltarei”, afirmou Dr. Rey, em vídeo publicado nas redes sociais.

Recentemente, o cirurgião passou por um tratamento contra um câncer de próstata. Na publicação, ele falou, ainda, que esse processo o deixou uma pessoa mais “triste”, mas tentou adotar uma postura mais brincalhona para voltar à televisão.

“Me convidaram de volta para participar no SBT, no [Danilo] Gentili e no programa Silvio Santos com a Patrícia. E a razão principal é porque eu queria comunicar com o Brasil que eu tive um câncer muito, muito ruim, que tem 90% de chance de voltar, porém está em remissão. Agora eu terminei a última quimio [terapia] há dois meses atrás, ele é um câncer muito agressivo que volta 90% das vezes”, ressaltou.

Veja o pronunciamento do Dr. Rey: