Flávia Alessandra será musa do Salgueiro na Sapucaí: 'Quero que sirva de exemplo pra mulher de 50'

A atriz Flávia Alessandra, de 50 anos, vai estrear como musa da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro no Carnaval de 2025. A novidade, anunciada nesta terça-feira (29), foi celebrada pela artista nas redes sociais. Na publicação, ela aparece de costas e só com a parte debaixo do biquíni, com "Salgueiro" escrito nas costas, marca destacada com o bronzeado.

"Com o Salgueiro, sigo de corpo fechado! Como uma verdadeira tijucana, é uma honra ser a nova musa do Salgueiro. Vamos juntos levar para a avenida toda a força, proteção e a garra dessa comunidade que tanto amo!", escreveu a musa na legenda.

O Salgueiro levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “Salgueiro de Corpo Fechado”, desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira e escrito pelo enredista Igor Ricardo.

Flávia comentou sobre o orgulho de estar pela primeira vez na avenida aos 50 anos, encorajando outras mulheres.

"Acabo de completar 50 anos e vou estrear na avenida. Isso é muito desafiador, significativo e libertador. Quero que sirva de exemplo pra mulher de 50, 60. Quero que elas saibam que podem tudo e que sim, o melhor momento da vida pode ser agora", comentou Flávia ao g1.

"Eu posso dizer, com orgulho, que, nestes 50 anos, esse é um dos maiores presentes que já ganhei na vida: desfilar no meu Salgueiro, que faz parte da minha história, minha raiz, minha Tijuca. Pisar pela primeira vez no barracão desta escola que eu amo tanto é muito emocionante. Estou encantada com tudo que estou vendo e muito ansiosa pela estreia na Avenida", disse a apresentadora, nascida na Praça Niterói, na Tijuca, onde fica a comunidade do Salgueiro.

A artista ainda afirmou estar feliz pela oportunidade e animada para futuras participações no carnaval carioca.

“O enredo deste ano é muito bonito e eu estou radiante! Vou dar o meu máximo para que esse desfile seja honroso, tal como a escola e esse tema corajoso e necessário. A Salgueiro, mais uma vez, vai inovar e trazer para avenida um espetáculo maravilhoso. É uma honra fazer parte disso. Que seja o primeiro de muitos”, comentou Flávia.