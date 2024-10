'Garota do Momento': o que esperar da nova novela das 18h da TV Globo e de Maisa Silva como vilã?

"Garota do Momento", nova novela das 18h da TV Globo, ainda nem estreou, mas desde a divulgação das personagens a história repercute nas redes sociais. Um dos nomes celebrados na produção, inclusive, foi o de Maisa Silva, que integra a primeira obra de dramaturgia na Globo desde que foi contratada pela emissora. "Sabe quando você sente que aquilo foi feito para você?", disse ela em entrevista coletiva.

Essa foi a primeira resposta da atriz quando questionada sobre Bia, primeira vilã dela em uma telenovela. Desde a saída do SBT, onde atuou em diversas produções ainda criança, Maisa havia se aventurado em séries e no cinema, mas esse cenário ainda a instigava como artista.

"Eu cresci assistindo novelas, então, elas sempre fizeram parte da minha vida. Eu já tinha feito uma peça no teatro quando era mais nova, mas o universo da atuação entrou na minha vida através das novelas", contou a jovem. Nas primeiras chamadas de "Garota do Momento", inclusive, ela parece bastante confortável, mas, ainda assim, é cedo para saber da performance dela como vilã.

E se a desenvoltura de Maisa nesse papel ainda é uma incerteza para muitos, ela parece muito segura sobre o que está por vir. Ela explica que a imersão na personagem veio desde o convite, antes mesmo que as gravações da começassem, já "que ela chegou praticamente completa".

"Achei a Bia muito interessante e acima de tudo a novela também, sabe? Eu nunca tinha feito nada de época, mas poder recontar algo disso é muito especial mesmo", garante Maisa, também exaltando o núcleo de trabalho como "incrível, cheio de atores maravilhosos" e "um desafio que sabia ter que encarar".

Perfil de vilã

Na novela, Bia é uma jovem mimada e autocentrada, filha biológica de Juliano (Fabio Assunção) e Valéria (Julia Stockler), mas cresce acreditando que sua mãe é Clarice (Carol Castro). O namorado dela, o jornalista Beto (Pedro Novaes), será o despertar para a "vilanice", já que a jovem não aceita perder para Beatriz, a protagonista interpretada por Duda Santos.

"Ela tem uma condição cardíaca, que é algo que vamos falar muito na novela, vai ser bem importante. Ela mistura inglês e português, então tem também a características de humor. É um desafio achar humor no vilão, vai ser até um desafio isso", finalizou ela aos risos, deixando no ar quais as ações mais indesejáveis da personagem na trama.

"Ela é uma antagonista que vai pegar no pé da protagonista o tempo inteiro. Então, como fazer Bia ficar divertida, apesar de ser tão dramática?", questionou.

Qual a aposta?

Até então, a carreira de Maisa é repleta de "mocinhas". A mais recente delas veio a público na série "Depois dos Quinze", da Netflix, onde interpretou a versão jovem da protagonista Anita. No papel principal, ela foi carismática, conseguiu imprimir uma personalidade na atuação e fez um par cheio de química com João Guilherme, por exemplo.

Agora, o desafio é totalmente outro. Transformar um material vilanesco em algo palatável diante da audiência é complexo, quem dirá em uma faixa diversificada como a das 18h.

A aposta da vez é em uma personagem mais leve, para combinar com a época da trama, mas também será necessário que Maisa construa uma atuação mais sólida para, assim, ser levada a sério nesse retorno. Por falta de disposição, inclusive, não deve ser. "Sempre foi um plano para minha vida de voltar para esse ambiente", reforçou a jovem, aguçando ainda mais a expectativa para esse momento. A novela estreia dia 4 de novembro.