Belo não descarta reatar casamento com Gracyanne: 'Onde existe amor, existe esperança'

O cantor Belo falou sobre o fim do casamento com a musa fitness Gracyanne Barbosa durante participação no “Domingão com Huck”, nesse domingo (28). Ele deixou claro que existe a possibilidade de os dois reatarem o relacionamento, mas que o processo de término acontecia desde o ano passado.

“Onde existe amor, existe esperança. É importante dizer isso: estamos falando de uma história de 14 anos”, afirmou, em conversa com o apresentador Luciano Huck.

O artista, que completou 50 anos no último dia 22 de abril, disse ainda que não vive seu melhor momento. “Sempre estou me reerguendo, mesmo nos momentos tristes, ruins da minha vida. Estou passando por um momento que obviamente não é bom”.

Veja também Zoeira Davi evita comentar fim de relacionamento com Mani Reggo: 'É só fofoca' Zoeira Nadja Haddad comenta parto prematuro de gêmeos: 'Não foi como sonhávamos'

Término

O fim do casamento de Belo e Gracyanne foi confirmado no último dia 18 de abril. A notícia foi dada pelo colunista do UOL Lucas Pasin. Segundo ele, o casal vivia na mesma casa, mas já estaria separado há oito meses. O motivo do término teria sido o envolvimento da musa fitness com o personal trainer, Gilson de Oliveira.

Na última semana, Belo deixou a casa que vivia com Gracyanne no Rio de Janeiro.