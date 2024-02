Cobra da comissão de frente da Viradouro, na Sapucaí, foi vivida por bailarino

Grande campeã do Carnaval carioca de 2024, a escola de samba Unidos da Viradouro surpreendeu o público logo na comissão de frente, com uma enorme serpente fluorescente rastejando pela Sapucaí. Embora muita gente tenha cogitado se tratar de um robô na passarela no samba, a alegoria foi interpretada pelo bailarino Wesley Torquato.

Nas redes sociais, ele mostrou parte do processo para dar vida à fantasia. "Sim! Eu sou a cobra da comissão da Viradouro! [...] Ainda em êxtase com tudo que rolou ontem, foi algo surreal vivido, não tenho palavras para agradecer, obrigado aos meus orixás que sempre me guiam", escreveu ele na legenda de um carrossel publicado no Instagram.

Na publicação, é possível ver o bailarino dentro da armação deslizando sobre uma rampa. A serpente fluorescente foi um trabalho de Priscila Mota e Rodrigo Negri.

Legenda: Bailarino mostra preparação para desfile com a fantasia Foto: Reprodução Instagram

Enredo

A Unidos do Viradouro foi campeã com o enredo "Arroboboi, Dangbé", que foi baseado nas crenças voduns de povos africanos. A escola homenageou a cobra sagrada de Benin, mito africano em que uma serpente ganha épicas batalhas do século XVIII e se torna uma deusa para o povo local.