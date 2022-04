Arthur Aguiar volta do paredão falso fantasiado de coelho nesta quinta no BBB 22

Arthur Aguiar voltará fantasiado de coelho da páscoa para a casa do Big Brother Brasil (BBB) 22, na quinta-feira (7), às 13h. A informação foi confirmada pelo diretor do programa, Boninho, durante a noite de quarta-feira (6).

"Só vocês a essa hora para inventar o Arthur Coelhinho. Não é que a gente conseguiu? Então, amanhã ele vai entrar de coelhinho", disse.

Assim, o retorno deve acontecer de forma surpreendente para os outros participantes durante dinâmica para entrega de ovos de páscoa.

A ideia surgiu após internautas pedirem pelo retorno do participante nas redes sociais. Arthur representará uma marca de chocolate patrocinadora do programa.

Legenda: Internautas se uniram para pedir retorno de Arthur vestido de coelho Foto: Reprodução/Twitter

Quando Arthur vai sair?

Boninho confirmou nesta quarta-feira (6) que o ator e cantor só ficará no local por um total de 36 horas. Ele está "brincando" de controlar o reality, com ações como "liberar cooler" e "cortar água da casa".

O brother entrou no Quarto Secreto All Black no início da madrugada desta quarta, após ser "o mais votado" no paredão falso. Os outros participantes pensam que ele foi eliminado e serão surpreendidos com o retorno dele nesta quinta-feira (7), dia de Prova do Líder.