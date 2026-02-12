Festa do líder do BBB 26 tem beijo, flertes e choro; veja o que rolou

Mais uma festa do líder animou a noite na casa do Big Brother Brasil 26 nessa quarta-feira (11). O participante Jonas se emocionou com o fim do reinado no reality, com direito a bolo de aniversário e carta da família.

O líder também foi alvo de flertes de Ana Paula Renault no início da noite, mas acabou trocando beijos mais uma vez com Maxiane.

Jonas chora ao ler carta da mãe

Durante uma ação na festa, Jonas chorou ao rever fotos do seu filho, João Lucas, e de sua avó. O brother também foi surpreendido com uma carta da mãe, Marlene.

"A minha avó, ela faleceu já. Ela é mãe da minha mãe", disse o brother emocionado ao beijar o porta-retrato. "Sei que você está guiando aí de cima", afirmou.

Para fechar as celebrações da semana como líder, o influenciador ainda ganhou um bolo de aniversário, em comemoração aos 40 anos que ele completou no último sábado (14).

Flertes com Ana Paula

Em um clima descontraído, Ana Paula e Jonas parecem ter esquecido a rivalidade no jogo. Os dois interagiram durante a festa e até brincaram e trocaram flertes.

A jornalista entrelaçou o braço com o do brother e, posteriormente, os definiu como "Barbie" e "Ken".

"Quinta série, fica a vontade, senta aqui. Eu prometo que não mordo, só se você pedir", disse Ana Paula, chamando o Veterano para sentar na mesma mesa que ela.

"Não vou deixar um homem tão bonito comer sozinho, né, Jonas? Tá curtindo sua festa?", completou a sister. "Estou curtindo", respondeu o modelo, aos risos.

Beijo em Maxiane

Jonas e Maxiane aproveitaram a noite para viver novamente o affair. Após se beijarem na primeira festa do BBB 26 e na festa do líder de Maxiane, os dois foram vistos aos beijos na pista de dança.

Logo depois de dançarem juntos, Max se despediu de Jonas, mas o brother puxou a sister para mais perto e os dois engatam em um novo beijo.