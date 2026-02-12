Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Festa do líder do BBB 26 tem beijo, flertes e choro; veja o que rolou

Evento marcou o fim da liderança de Jonas no reality.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:41)
Zoeira
montagem de fotos mostra beijo entre Jonas e Maxiane à esquerda, e Jonas e Ana Paula à direta na festa do líder do BBB 26.
Legenda: Festa do líder Jonas teve o tema 'Sunset fit'.
Foto: Reprodução/Gshow.

Mais uma festa do líder animou a noite na casa do Big Brother Brasil 26 nessa quarta-feira (11). O participante Jonas se emocionou com o fim do reinado no reality, com direito a bolo de aniversário e carta da família.

O líder também foi alvo de flertes de Ana Paula Renault no início da noite, mas acabou trocando beijos mais uma vez com Maxiane.

Jonas chora ao ler carta da mãe

Durante uma ação na festa, Jonas chorou ao rever fotos do seu filho, João Lucas, e de sua avó. O brother também foi surpreendido com uma carta da mãe, Marlene.

"A minha avó, ela faleceu já. Ela é mãe da minha mãe", disse o brother emocionado ao beijar o porta-retrato. "Sei que você está guiando aí de cima", afirmou.

Para fechar as celebrações da semana como líder, o influenciador ainda ganhou um bolo de aniversário, em comemoração aos 40 anos que ele completou no último sábado (14).

Flertes com Ana Paula

Em um clima descontraído, Ana Paula e Jonas parecem ter esquecido a rivalidade no jogo. Os dois interagiram durante a festa e até brincaram e trocaram flertes.

A jornalista entrelaçou o braço com o do brother e, posteriormente, os definiu como "Barbie" e "Ken".

"Quinta série, fica a vontade, senta aqui. Eu prometo que não mordo, só se você pedir", disse Ana Paula, chamando o Veterano para sentar na mesma mesa que ela.

"Não vou deixar um homem tão bonito comer sozinho, né, Jonas? Tá curtindo sua festa?", completou a sister. "Estou curtindo", respondeu o modelo, aos risos.

Beijo em Maxiane

Jonas e Maxiane aproveitaram a noite para viver novamente o affair. Após se beijarem na primeira festa do BBB 26 e na festa do líder de Maxiane, os dois foram vistos aos beijos na pista de dança.

Logo depois de dançarem juntos, Max se despediu de Jonas, mas o brother puxou a sister para mais perto e os dois engatam em um novo beijo.

Assuntos Relacionados
Imagem de duas pessoas trocando presentes, com foco em uma caixa de presente em formato de coração decorada com fita vermelha e rosa, símbolo de amor e carinho, rodeada por outros embrulhados com laços e corações de papel, ideal para celebrações como Dia dos Namorados.
Zoeira

Por que não se comemora Valentine's Day no Brasil?

No País, o Dia dos Namorados é celebrado apenas no dia 12 de junho

Redação
Há 27 minutos
montagem de fotos mostra beijo entre Jonas e Maxiane à esquerda, e Jonas e Ana Paula à direta na festa do líder do BBB 26.
Zoeira

Festa do líder do BBB 26 tem beijo, flertes e choro; veja o que rolou

Evento marcou o fim da liderança de Jonas no reality.

Redação
Há 1 hora
Foto da participante Milena do BBB 26 colorindo uma imagem do participante Jonas durante o desafio Barrados do Baile.
Zoeira

BBB 26: Milena é barrada da Festa do Líder por Jonas Sulzbach nesta quarta-feira (11)

Após justificativa direta, participante enfrenta o desafio do Barrados no Baile para tentar acessar a comemoração no BBB 26.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Duas fotos: na primeira, a participante do Big Brother Brasil, Maxiane, com a maquiagem borrada enquanto chora. Ao lado, a empresária Mari Maria segurando um de seus produtos.
Zoeira

Mari Maria se pronuncia após falha de maquiagem de participante do BBB 26

Influenciadora publica vídeo testando resistência de produto após repercussão de imagens envolvendo Maxiane no reality show.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Imagem das participantes Maxiane e Ana Paula, do BBB 26.
Zoeira

Maxiane dispara críticas sobre Ana Paula após expulsão de Sol no BBB 26

Sister afirmou que Ana Paula pediu saída de Sol, mas Renault havia dito que não desejava a desclassificação.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Foto da cantora Shakira para ilustrar a matéria sobre o seu show em Copacabana, no Rio de Janeiro.
Zoeira

Confirmação de show de Shakira em Copacabana, no Rio, movimenta internet

O anúncio dividiu o público do evento.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Foto da participante Milena seurando um garfo, enquanto Babu e Jonnas discutem na cozinha.
Zoeira

Milena expulsa do BBB 26? Perfis de adversários pedem desclassificação por 'risco à integridade'

Perfis de adversários alegam que recreadora apontou um garfo para os participantes.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
James Van der Beek, ator de Dawson's Creek.
Zoeira

James Van der Beek, ator de 'Dawson’s Creek', morre aos 48 anos

Artista estava em tratamento contra câncer colorretal.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Imagem de Jung Eun-woo, ator sul-coreano.
Zoeira

Jung Eun-woo, ator de dorama sul-coreano, morre aos 40 anos

Causa da morte não foi revelada pela imprensa sul-coreana.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Sol Vega, à esquerda com pijama rosa, e Ana Paula Renault, à direita com top preto, em cena de Big Brother Brasil.
Zoeira

Semanas antes de expulsão do BBB 26, Sol Vega debochou de Ana Paula: 'Não bati em ninguém'

A veterana do BBB 4 foi desclassificada após uma briga acalorada com Ana Paula.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Foto de Sol Vega, do BBB 26.
Zoeira

Relembre trajetória de Sol Vega, nova expulsa do BBB 26

Sol Vega integrava o grupo dos veteranos.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos mostra o momento em que Sol Vega agarra o braço de Ana Paula Renault durante a discussão.
Zoeira

Você concorda com a expulsão de Sol Vega do BBB 26? Vote na enquete

A veterana foi desclassificada do reality show por descumprir regras.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Uma fotografia panorâmica reúne dezenas de indicados ao Oscar 2026, dispostos em degraus contra um fundo branco e ladeados por duas grandes estatuetas douradas do prêmio. Os convidados vestem trajes formais variados, predominando tons escuros, beges e alguns vestidos coloridos, como um laranja em destaque na primeira fila. A composição é simétrica e captura uma vasta diversidade de profissionais da indústria cinematográfica celebrando o evento.
Zoeira

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho são fotografados ao lado dos indicados ao Oscar

Foto tradicional reúne Emma Stone, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Elle Fanning e outros representantes dos indicados.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Cena de uma cozinha colorida de reality show, com várias pessoas interagindo. No centro, uma mulher de calça bege e top preto segura a mão de outra mulher vestindo pijama rosa estampado. À esquerda, uma pessoa está encostada na parede com os braços cruzados. Um homem de camiseta azul e bermuda camuflada aparece de costas, próximo à mesa posta com utensílios.
Zoeira

Sol Vega é expulsa do BBB 26 após briga com Ana Paula

Sister segurou a rival pelo braço em meio a discussão generalizada no confinamento.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Sarah deixou de seguir Juliette após deixar a casa do BBB 26.
Zoeira

Eliminada do BBB 26, Sarah Andrade dá unfollow em Juliette e reacende climão

Ex-sister revisou redes sociais depois da eliminação e repetiu gesto feito anteriormente pela campeã do BBB 21.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Imagem de Shakira sorridente com cabelos cacheados e roupas prateadas, pegando um óculos, com fundo preto, destacando a palavra-chave.
Zoeira

Shakira é confirmada como atração na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro

O megashow está marcado para 2 de maio;

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Pessoa com cabelos longos e cacheados, usando camisa clara, aparece em ambiente externo com árvores e construções ao fundo. A pessoa está com as mãos levantadas, em gesto de explicação ou ênfase, durante uma transmissão de TV ao vivo.
Zoeira

Sarah diz ter criado expectativa sobre Ana Paula no BBB 26: 'Eu era fã dela'

Sister comentou os embates entre as duas nas últimas semanas durante entrevista ao Mais Você.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
O cantor Péricles, um homem negro de barba grisalha, sorri alegremente no palco enquanto segura um microfone com a mão direita e estende a esquerda para o alto. Ele veste uma jaqueta de couro preta aberta sobre uma camisa verde vibrante. Ao fundo, um painel luminoso exibe traços e pontos brancos desregulados sobre um fundo escuro.
Zoeira

Rock in Rio divulga novas atrações para o dia 7 de setembro

Luísa Sonza, Péricles e Roupa Nova dividem a Cidade do Rock no mesmo dia de Elton John e Gilberto Gil.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Cena na cozinha de um reality show, com participantes conversando e circulando ao redor da mesa posta.
Zoeira

Milena acorda brothers com gritos e causa briga generalizada no BBB 26

Ação da sister resultou em discussões entre Ana Paula, Sol Vega, Jonas, Cowboy, Babu e Juliano.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
foto mostra momento da briga entre Sol Vega e Ana Paula no BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: Sol Vega deve ser expulsa? Vote

Em discussão com Ana Paula, sister pegou nos braços da jornalista e a empurrou.

Redação
11 de Fevereiro de 2026