Chaiany sonha com a filha, revela saudade e diz ter vontade de desistir do BBB 26

A sister Chaiany teve um sonho inusitado dentro do BBB 26 e confessou, em conversa com Babu, um desejo frequente nos últimos dias: o de desistir da participação no reality show.

Segundo ela, a vontade de apertar o botão para sair do programa cresceu após sonho com a filha.

Na conversa com Babu, ela revelou que o motivo seria a saudade constante da família, além do pensamento forte de que ela não irá vencer a disputa. "Eu sonhei, cara, ela me chamando: 'Vem pra casa, vem pra casa, mãe'", contou chorando.

O jogo, explicou Chaiany, ficou mais pesado. "É claro que não vou ganhar isso daqui, Babu. Nem jogar eu sei", confidenciou.

"Não tenho estratégia, não sou boa jogadora, não sou articulada. Confio nas pessoas demais. Amo as pessoas demais", continuou.

Babu, entretanto, rebateu as falas de Chaiany. "Você é forte, mulher. Pelo amor de Deus. Você encarou coisa muito mais difícil da vida, Chaiany. Tá reclamando de encarar uma casa com piscina, máquina de lavar e comida de graça? Ahhh... parou! É só a falta do pai e da mãe, então pega essa energia e ganha a p*