Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Por que não se comemora Valentine's Day no Brasil?

No País, o Dia dos Namorados é celebrado apenas no dia 12 de junho

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem de duas pessoas trocando presentes, com foco em uma caixa de presente em formato de coração decorada com fita vermelha e rosa, símbolo de amor e carinho, rodeada por outros embrulhados com laços e corações de papel, ideal para celebrações como Dia dos Namorados.
Legenda: Data é comemorada em países como Estados Unidos, França e Japão.
Foto: Rawpixel/Shutterstock.

Neste sábado (14), países como Estados Unidos, França e Japão celebram o Valentine's Day, mais conhecido no Brasil como Dia dos Namorados. A data também é chamada de Dia de São Valentim, em homenagem a um bispo da Igreja Católica.

Em solo brasileiro, o Dia dos Namorados é comemorado quase dois meses depois, em 12 de junho. Mas por que aqui a data é em um dia diferente?

Pensando nisso, o Diário do Nordeste explica os motivos dessa diferença, que envolve história, publicidade e até mesmo o pai de um ex-candidato à presidência da República.

Veja também

teaser image
Zoeira

Festa do líder do BBB 26 tem beijo, flertes e choro; veja o que rolou

teaser image
Zoeira

BBB 26: Milena é barrada da Festa do Líder por Jonas Sulzbach nesta quarta-feira (11)

Como surgiu o Valentine's Day?

O Valentine's Day surgiu a partir da data de morte de São Valentim, de Roma. As histórias mais difundidas, inclusive pelo próprio Vaticano, indicam que no século III, depois de Cristo, o imperador na época, Claudio II, proibiu a realização de casamentos em seu reino para formar um grande e poderoso exército.

Claudio acreditava que os jovens iriam se alistar com mais voracidade caso não estivessem compromissados. Valentim, no entanto, continuava celebrando casamentos em segredo. O imperador descobriu a atividade e prendeu o religioso.

Segundo o Vaticano, Claudio colocou Valentim à sua frente e lhe perguntou se ele saudava os deuses pagãos. O outro se manteve firme e afirmou que o Deus católico era o único em que acreditava. Impressionado, o imperador ordenou o prisioneiro operasse um milagre, a fim de comprovar a veracidade do que dizia.

Valentim foi levado à casa de um nobre romano, conhecido como Astério, que o ordenou a curar sua filha cega. A história conta que Valentim concentrou-se em oração, e subitamente a menina voltou a enxergar. Claudio ficou furioso com o ocorrido e ordenou a decapitação do prisioneiro.

Imagem de São Valentim, um santo cristão, com escritura na mão destacando mensagem sobre vida espiritual dos cristãos, pano de fundo dourado e detalhes religiosos.
Legenda: São Valentim também está associado à chegada da primavera após o inverno. Não atoa, algumas representações dele o mostram com o sol na mão.
Foto: Reprodução.

Esse episódio teria acontecido em 14 de fevereiro de 270, data que futuramente se tornaria um marco mundial para a celebração do amor e do matrimônio

Esta origem funda-se em um antigo escrito do inglês Geoffrey Chaucer, que narra: “No Dia de São Valentim, os passarinhos começaram a dançar em ritmo de amor”.

Além de Valentim de Roma, a Igreja Católica possui outro santo, o bispo São Valentim de Tenri, que também foi um grande defensor do matrimônio e ficou conhecido por ajudar na reconciliação de vários casais.

E no Brasil?

Mesmo que o 14 de fevereiro seja a data mundialmente escolhida como o Dia dos Namorados, no Brasil a história é outra.

A mudança foi uma ideia do publicitário João Doria, pai do ex-governador de São Paulo, João Doria Jr. O dono da agência Standart Propaganda criou o dia comemorativo após ser contratado pela loja Exposição Clipper. Ele deveria melhorar as vendas em junho. 

Assim, em 1948, seguindo o fluxo das vendas do Dia das Mães, criou o Dia dos Namorados, para ser uma nova data de troca de presentes. O slogan, na época, foi: "Não é só com beijos que se prova o amor!".

No ano seguinte, outras regiões aderiram e logo se tornou uma comemoração nacional. Ainda segundo a época, o Dia dos Namorados é a terceira data com maior vendas, perdendo apenas para o Natal e Dia das Mães.

Assuntos Relacionados
Imagem de duas pessoas trocando presentes, com foco em uma caixa de presente em formato de coração decorada com fita vermelha e rosa, símbolo de amor e carinho, rodeada por outros embrulhados com laços e corações de papel, ideal para celebrações como Dia dos Namorados.
Zoeira

Por que não se comemora Valentine's Day no Brasil?

No País, o Dia dos Namorados é celebrado apenas no dia 12 de junho

Redação
Há 38 minutos
montagem de fotos mostra beijo entre Jonas e Maxiane à esquerda, e Jonas e Ana Paula à direta na festa do líder do BBB 26.
Zoeira

Festa do líder do BBB 26 tem beijo, flertes e choro; veja o que rolou

Evento marcou o fim da liderança de Jonas no reality.

Redação
Há 1 hora
Foto da participante Milena do BBB 26 colorindo uma imagem do participante Jonas durante o desafio Barrados do Baile.
Zoeira

BBB 26: Milena é barrada da Festa do Líder por Jonas Sulzbach nesta quarta-feira (11)

Após justificativa direta, participante enfrenta o desafio do Barrados no Baile para tentar acessar a comemoração no BBB 26.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Duas fotos: na primeira, a participante do Big Brother Brasil, Maxiane, com a maquiagem borrada enquanto chora. Ao lado, a empresária Mari Maria segurando um de seus produtos.
Zoeira

Mari Maria se pronuncia após falha de maquiagem de participante do BBB 26

Influenciadora publica vídeo testando resistência de produto após repercussão de imagens envolvendo Maxiane no reality show.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Imagem das participantes Maxiane e Ana Paula, do BBB 26.
Zoeira

Maxiane dispara críticas sobre Ana Paula após expulsão de Sol no BBB 26

Sister afirmou que Ana Paula pediu saída de Sol, mas Renault havia dito que não desejava a desclassificação.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Foto da cantora Shakira para ilustrar a matéria sobre o seu show em Copacabana, no Rio de Janeiro.
Zoeira

Confirmação de show de Shakira em Copacabana, no Rio, movimenta internet

O anúncio dividiu o público do evento.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Foto da participante Milena seurando um garfo, enquanto Babu e Jonnas discutem na cozinha.
Zoeira

Milena expulsa do BBB 26? Perfis de adversários pedem desclassificação por 'risco à integridade'

Perfis de adversários alegam que recreadora apontou um garfo para os participantes.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
James Van der Beek, ator de Dawson's Creek.
Zoeira

James Van der Beek, ator de 'Dawson’s Creek', morre aos 48 anos

Artista estava em tratamento contra câncer colorretal.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Imagem de Jung Eun-woo, ator sul-coreano.
Zoeira

Jung Eun-woo, ator de dorama sul-coreano, morre aos 40 anos

Causa da morte não foi revelada pela imprensa sul-coreana.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Sol Vega, à esquerda com pijama rosa, e Ana Paula Renault, à direita com top preto, em cena de Big Brother Brasil.
Zoeira

Semanas antes de expulsão do BBB 26, Sol Vega debochou de Ana Paula: 'Não bati em ninguém'

A veterana do BBB 4 foi desclassificada após uma briga acalorada com Ana Paula.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Foto de Sol Vega, do BBB 26.
Zoeira

Relembre trajetória de Sol Vega, nova expulsa do BBB 26

Sol Vega integrava o grupo dos veteranos.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos mostra o momento em que Sol Vega agarra o braço de Ana Paula Renault durante a discussão.
Zoeira

Você concorda com a expulsão de Sol Vega do BBB 26? Vote na enquete

A veterana foi desclassificada do reality show por descumprir regras.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Uma fotografia panorâmica reúne dezenas de indicados ao Oscar 2026, dispostos em degraus contra um fundo branco e ladeados por duas grandes estatuetas douradas do prêmio. Os convidados vestem trajes formais variados, predominando tons escuros, beges e alguns vestidos coloridos, como um laranja em destaque na primeira fila. A composição é simétrica e captura uma vasta diversidade de profissionais da indústria cinematográfica celebrando o evento.
Zoeira

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho são fotografados ao lado dos indicados ao Oscar

Foto tradicional reúne Emma Stone, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Elle Fanning e outros representantes dos indicados.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Cena de uma cozinha colorida de reality show, com várias pessoas interagindo. No centro, uma mulher de calça bege e top preto segura a mão de outra mulher vestindo pijama rosa estampado. À esquerda, uma pessoa está encostada na parede com os braços cruzados. Um homem de camiseta azul e bermuda camuflada aparece de costas, próximo à mesa posta com utensílios.
Zoeira

Sol Vega é expulsa do BBB 26 após briga com Ana Paula

Sister segurou a rival pelo braço em meio a discussão generalizada no confinamento.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Sarah deixou de seguir Juliette após deixar a casa do BBB 26.
Zoeira

Eliminada do BBB 26, Sarah Andrade dá unfollow em Juliette e reacende climão

Ex-sister revisou redes sociais depois da eliminação e repetiu gesto feito anteriormente pela campeã do BBB 21.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Imagem de Shakira sorridente com cabelos cacheados e roupas prateadas, pegando um óculos, com fundo preto, destacando a palavra-chave.
Zoeira

Shakira é confirmada como atração na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro

O megashow está marcado para 2 de maio;

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Pessoa com cabelos longos e cacheados, usando camisa clara, aparece em ambiente externo com árvores e construções ao fundo. A pessoa está com as mãos levantadas, em gesto de explicação ou ênfase, durante uma transmissão de TV ao vivo.
Zoeira

Sarah diz ter criado expectativa sobre Ana Paula no BBB 26: 'Eu era fã dela'

Sister comentou os embates entre as duas nas últimas semanas durante entrevista ao Mais Você.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
O cantor Péricles, um homem negro de barba grisalha, sorri alegremente no palco enquanto segura um microfone com a mão direita e estende a esquerda para o alto. Ele veste uma jaqueta de couro preta aberta sobre uma camisa verde vibrante. Ao fundo, um painel luminoso exibe traços e pontos brancos desregulados sobre um fundo escuro.
Zoeira

Rock in Rio divulga novas atrações para o dia 7 de setembro

Luísa Sonza, Péricles e Roupa Nova dividem a Cidade do Rock no mesmo dia de Elton John e Gilberto Gil.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Cena na cozinha de um reality show, com participantes conversando e circulando ao redor da mesa posta.
Zoeira

Milena acorda brothers com gritos e causa briga generalizada no BBB 26

Ação da sister resultou em discussões entre Ana Paula, Sol Vega, Jonas, Cowboy, Babu e Juliano.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
foto mostra momento da briga entre Sol Vega e Ana Paula no BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: Sol Vega deve ser expulsa? Vote

Em discussão com Ana Paula, sister pegou nos braços da jornalista e a empurrou.

Redação
11 de Fevereiro de 2026