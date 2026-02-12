Por que não se comemora Valentine's Day no Brasil?

Neste sábado (14), países como Estados Unidos, França e Japão celebram o Valentine's Day, mais conhecido no Brasil como Dia dos Namorados. A data também é chamada de Dia de São Valentim, em homenagem a um bispo da Igreja Católica.

Em solo brasileiro, o Dia dos Namorados é comemorado quase dois meses depois, em 12 de junho. Mas por que aqui a data é em um dia diferente?

Pensando nisso, o Diário do Nordeste explica os motivos dessa diferença, que envolve história, publicidade e até mesmo o pai de um ex-candidato à presidência da República.

Como surgiu o Valentine's Day?

O Valentine's Day surgiu a partir da data de morte de São Valentim, de Roma. As histórias mais difundidas, inclusive pelo próprio Vaticano, indicam que no século III, depois de Cristo, o imperador na época, Claudio II, proibiu a realização de casamentos em seu reino para formar um grande e poderoso exército.

Claudio acreditava que os jovens iriam se alistar com mais voracidade caso não estivessem compromissados. Valentim, no entanto, continuava celebrando casamentos em segredo. O imperador descobriu a atividade e prendeu o religioso.

Segundo o Vaticano, Claudio colocou Valentim à sua frente e lhe perguntou se ele saudava os deuses pagãos. O outro se manteve firme e afirmou que o Deus católico era o único em que acreditava. Impressionado, o imperador ordenou o prisioneiro operasse um milagre, a fim de comprovar a veracidade do que dizia.

Valentim foi levado à casa de um nobre romano, conhecido como Astério, que o ordenou a curar sua filha cega. A história conta que Valentim concentrou-se em oração, e subitamente a menina voltou a enxergar. Claudio ficou furioso com o ocorrido e ordenou a decapitação do prisioneiro.

Legenda: São Valentim também está associado à chegada da primavera após o inverno. Não atoa, algumas representações dele o mostram com o sol na mão. Foto: Reprodução.

Esse episódio teria acontecido em 14 de fevereiro de 270, data que futuramente se tornaria um marco mundial para a celebração do amor e do matrimônio.

Esta origem funda-se em um antigo escrito do inglês Geoffrey Chaucer, que narra: “No Dia de São Valentim, os passarinhos começaram a dançar em ritmo de amor”.

Além de Valentim de Roma, a Igreja Católica possui outro santo, o bispo São Valentim de Tenri, que também foi um grande defensor do matrimônio e ficou conhecido por ajudar na reconciliação de vários casais.

E no Brasil?

Mesmo que o 14 de fevereiro seja a data mundialmente escolhida como o Dia dos Namorados, no Brasil a história é outra.

A mudança foi uma ideia do publicitário João Doria, pai do ex-governador de São Paulo, João Doria Jr. O dono da agência Standart Propaganda criou o dia comemorativo após ser contratado pela loja Exposição Clipper. Ele deveria melhorar as vendas em junho.

Assim, em 1948, seguindo o fluxo das vendas do Dia das Mães, criou o Dia dos Namorados, para ser uma nova data de troca de presentes. O slogan, na época, foi: "Não é só com beijos que se prova o amor!".

No ano seguinte, outras regiões aderiram e logo se tornou uma comemoração nacional. Ainda segundo a época, o Dia dos Namorados é a terceira data com maior vendas, perdendo apenas para o Natal e Dia das Mães.