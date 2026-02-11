BBB 26: Milena é barrada da Festa do Líder por Jonas Sulzbach nesta quarta-feira (11)
Após justificativa direta, participante enfrenta o desafio do Barrados no Baile para tentar acessar a comemoração no BBB 26.
O brother Jonas Sulzbach decidiu barrar Milena da Festa do Líder, na noite desta quarta-feira (11), no BBB 26. Após um discurso justificando a escolha, a participante precisou enfrentar o desafio Barrados no Baile, dinâmica que pode garantir o acesso à comemoração caso seja concluída com sucesso.
“Jonas, hoje é a sua festa! Todos estão convidados, menos um. Escolha uma pessoa para enfrentar o desafio do Barrado no Baile. Se vencer, vai ganhar o acesso à festa. Diga agora quem deve ir e justifique sua escolha”, lê o Líder da semana.
Logo após a leitura, a recreadora pede que seja ela, e Jonas confirma a decisão. “É a Milena, a pessoa que menos dá valor as festas, não dá valor algum. Não respeita a pessoa que é a dona da festa e os outros, chega lá e coloca a toalha na cara”, diz o líder.
“Olha ela aqui”, responde a mineira ao puxar uma blusa rosa. “Justamente por isso. É a pessoa que dá menos valor a um momento legal, de curtir”, critica o brother.
O clima seguiu tenso durante a justificativa. “É um favor para você e para nós”, afirma o Veterano.“Eu agradeço muito. Pela primeira vez eu agradeço por algo útil que você esteja fazendo”, rebate Milena, antes de seguir para o desafio.
Agora, a participação da mineira na festa depende exclusivamente do desempenho na dinâmica do Barrados no Baile, que envolve colorir uma imagem em um gande formato do líder Jonas.