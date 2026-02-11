Mari Maria se pronuncia após falha de maquiagem de participante do BBB 26
Influenciadora publica vídeo testando resistência de produto após repercussão de imagens envolvendo Maxiane no reality show.
A influenciadora e empresária Mari Maria utilizou as redes sociais para se manifestar após a repercussão de imagens da participante Maxiane, do BBB 26, que mostraram falhas na maquiagem durante a madrugada desta quarta-feira (11). O episódio ocorreu após a eliminação de Sarah Andrade, quando o choro da participante provocou o desgaste visível dos produtos aplicados em seu rosto.
As imagens ganharam circulação nas redes sociais depois que internautas supostamente identificaram que Maxiane utilizava a base da marca Mari Maria, associando o resultado ao desempenho do produto.
Em resposta, Mari Maria publicou um vídeo demonstrando a resistência da base. Nas imagens, a empresária aplicou duas camadas do produto no próprio rosto e despejou água por duas vezes, com o objetivo de mostrar que a base não apresenta transferência nem desgaste imediato em contato com líquidos.
https://www.instagram.com/p/DUoIlAtCXW8/
A publicação teve ampla repercussão e foi interpretada como um posicionamento direto diante das críticas e comentários que associavam o episódio à qualidade da maquiagem.