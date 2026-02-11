Mari Maria se pronuncia após falha de maquiagem de participante do BBB 26

A influenciadora e empresária Mari Maria utilizou as redes sociais para se manifestar após a repercussão de imagens da participante Maxiane, do BBB 26, que mostraram falhas na maquiagem durante a madrugada desta quarta-feira (11). O episódio ocorreu após a eliminação de Sarah Andrade, quando o choro da participante provocou o desgaste visível dos produtos aplicados em seu rosto.

As imagens ganharam circulação nas redes sociais depois que internautas supostamente identificaram que Maxiane utilizava a base da marca Mari Maria, associando o resultado ao desempenho do produto.

Veja também Zoeira Maxiane dispara críticas sobre Ana Paula após expulsão de Sol no BBB 26 Zoeira Confirmação de show de Shakira em Copacabana, no Rio, movimenta internet

Em resposta, Mari Maria publicou um vídeo demonstrando a resistência da base. Nas imagens, a empresária aplicou duas camadas do produto no próprio rosto e despejou água por duas vezes, com o objetivo de mostrar que a base não apresenta transferência nem desgaste imediato em contato com líquidos.

https://www.instagram.com/p/DUoIlAtCXW8/

A publicação teve ampla repercussão e foi interpretada como um posicionamento direto diante das críticas e comentários que associavam o episódio à qualidade da maquiagem.