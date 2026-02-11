Maxiane dispara críticas sobre Ana Paula após expulsão de Sol no BBB 26

Após a expulsão de Sol, a participante Maxiane começou a disparar ataques sobre Ana Paula na casa do Big Brother Brasil 26. Durante uma conversa com Breno e outros aliados, disse ter visto a sister pedindo a desclassificação de Sol, mas Ana Paula já havia declarado não ter se sentido agredida.

A equipe do programa comunicou a saída de Sol na tarde desta quarta-feira (11), depois de avaliar a cena desta manhã. Na briga generalizada, Sol pisou no pé de Ana Paula e segurou o braço dela. "Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos. Ela desrespeitou as regras do programa", disse a produção.

Enquanto processava a saída da aliada, Maxiane voltou a criticar a sister. "A Ana Paula ficou dizendo: 'pisão no pé é expulsão'. 'Pegou no meu braço, é expulsão'. Ela repetiu várias vezes, eu estava na cozinha e eu vi", disse Maxiane.

Na conversa, Breno chegou a alertar Maxiane: "O Jonas fez a mesma coisa com o PA. É a regra do jogo. Então não tem como passar a mão na cabeça de ninguém".

Ana Paula não considerou caso como agressão

No entanto, após a situação na cozinha, Ana Paula deixou claro que não havia considerado o episódio como uma agressão.

Para os colegas de quarto, disse: "Não me senti agredida. Eu tenho fair play. Não quero que ela saia, já fizeram isso comigo e eu não quero que isso aconteça com ela".

Veja o momento da discussão:

A edição deste ano já contou com a expulsão de Paulo Augusto, após toque físico em Jonas durante disputa pelo Big Fone. Também registrou a saída de Henri Castelli por questões de saúde e a desistência de Pedro, acusado de importunação sexual contra a sister Jordana.

Nas redes sociais, internautas pediram a expulsão de Sol logo após o ocorrido. Já dentro da casa do BBB 26, aliados de Sol defenderam a atitude, categorizando o momento como algo do jogo.