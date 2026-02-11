Diário do Nordeste
Maxiane dispara críticas sobre Ana Paula após expulsão de Sol no BBB 26

Sister afirmou que Ana Paula pediu saída de Sol, mas Renault havia dito que não desejava a desclassificação.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:23)
Zoeira
Imagem das participantes Maxiane e Ana Paula, do BBB 26.
Legenda: Maxiane já nutria antipatia por Ana Paula, chegando a barrar a sister de sua Festa do Líder.
Foto: Reprodução/Globoplay.

Após a expulsão de Sol, a participante Maxiane começou a disparar ataques sobre Ana Paula na casa do Big Brother Brasil 26. Durante uma conversa com Breno e outros aliados, disse ter visto a sister pedindo a desclassificação de Sol, mas Ana Paula já havia declarado não ter se sentido agredida

A equipe do programa comunicou a saída de Sol na tarde desta quarta-feira (11), depois de avaliar a cena desta manhã. Na briga generalizada, Sol pisou no pé de Ana Paula e segurou o braço dela. "Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos. Ela desrespeitou as regras do programa", disse a produção.

Enquanto processava a saída da aliada, Maxiane voltou a criticar a sister. "A Ana Paula ficou dizendo: 'pisão no pé é expulsão'. 'Pegou no meu braço, é expulsão'. Ela repetiu várias vezes, eu estava na cozinha e eu vi", disse Maxiane. 

Na conversa, Breno chegou a alertar Maxiane: "O Jonas fez a mesma coisa com o PA. É a regra do jogo. Então não tem como passar a mão na cabeça de ninguém".

Ana Paula não considerou caso como agressão

No entanto, após a situação na cozinha, Ana Paula deixou claro que não havia considerado o episódio como uma agressão.

Para os colegas de quarto, disse: "Não me senti agredida. Eu tenho fair play. Não quero que ela saia, já fizeram isso comigo e eu não quero que isso aconteça com ela". 

Veja o momento da discussão:

A edição deste ano já contou com a expulsão de Paulo Augusto, após toque físico em Jonas durante disputa pelo Big Fone. Também registrou a saída de Henri Castelli por questões de saúde e a desistência de Pedro, acusado de importunação sexual contra a sister Jordana. 

Nas redes sociais, internautas pediram a expulsão de Sol logo após o ocorrido. Já dentro da casa do BBB 26, aliados de Sol defenderam a atitude, categorizando o momento como algo do jogo. 

 

 

