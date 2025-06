Praia do Presídio é palco do IX Festival de Quadrilhas Juninas com mais de 10 atrações culturais

O IX Festival de Quadrilhas da Praia do Presídio acontecerá nos próximos dias 27, 28 e 29 de junho, em Aquiraz, reunindo tradição, música, gastronomia e o talento de grupos juninos de diversas regiões do estado.

Ao todo, mais de 10 quadrilhas juninas irão se apresentar. Entre as atrações estão nomes já consolidados como Paixão Nordestina, Filhos do Sol, Flor do Vale, Junina Cearense e Zé Testinha, que levam para a região um espetáculo de cores, coreografias e expressões populares que exaltam a tradição nordestina.

A programação também contará com uma feirinha de artesanato, barracas de comidas típicas e com shows musicais de Antony Carvalho, Daniel Câmara, Darlin e Renata, garantindo a animação durante todas as noites do evento.

O festival é federado pela FEQUAJUCEF, Federação das Quadrilhas Juninas do Ceará, e realizado por Carlos Mariano Produções e Eventos, em parceria com a APREMACE. O evento conta com apoio institucional da Prefeitura de Aquiraz, na pessoa do prefeito Bruno Gonçalves, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo.

A iniciativa conta também com o apoio de parceiros importantes para a realização do evento. Entre eles: SEBRAE, Hotel Jangadeiro, Marina Terra Brasilis, Beach Park, Cagece, Maguin Freitas, Marcos Callou (ex-vice-prefeito de Aquiraz) e Humberto Bezerra (atual vice-prefeito).

Para garantir a segurança do público e participantes, o evento terá o suporte de um amplo efetivo de 60 agentes da Polícia Militar, RAIO, Cavalaria, Guarda Municipal de Aquiraz, Bombeiros Civis, Brigadistas Florestais e DEMUTRAN atuando nos três dias de programação.

SERVIÇO:

📍 Local: Arena da Praia do Presídio – Aquiraz (CE)

📅 Data: 27, 28 e 29 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir das 18h

🎟️ Entrada gratuita