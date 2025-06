Festival Bora substitui Férias na PI e terá atrações em toda a orla de Fortaleza; veja programação

Um novo festival gratuito chega a Fortaleza nas férias de julho. Realizado pela Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) em parceria com o Instituto Cultural Iracema (ICI), o Festival Bora acontece em seis pontos da Capital, da Barra do Ceará ao Grande Mucuripe, de 4 a 20 de julho. Além de shows de artistas como Os Garotin (RJ), Duquesa (BA) e BNegão (RJ), o evento terá apresentações de teatro e dança, rodas de conversa com artistas, feiras de economia criativa e atividades para o público infantil, entre outras ações.

Além de artistas da cena nacional, a primeira edição do Festival Bora contará com shows de grandes nomes da cena cearense, como Fernando Catatau – que faz show especial com participação de Mumutante, Kátia Freitas, Marta Aurélia e Hierro –, Outragalera, Di Ferreira, Cabulosa, Gabi Nunes e Dipas. Rodas de samba, bailes e DJ sets, que contemplam movimentos musicais que têm força na Cidade, como o samba, o reggae e o chorinho, também fazem parte do line-up.

As informações foram confirmadas com exclusividade ao Verso nesta quinta-feira (26), pelo diretor do Instituto Cultural Iracema, João Wilson Damasceno. Segundo o gestor, o novo evento chega como uma “ampliação” do conceito do festival Férias da PI, realizado entre 2018 e 2024 pelas gestões dos ex-prefeitos Roberto Cláudio e José Sarto, seguindo a linha de descentralização de grandes eventos já colocada em prática no Ciclo Carnavalesco, nas comemorações do aniversário de Fortaleza e no São João.

As ações acontecerão às sextas-feiras, sábados e domingos e contemplam seis pontos da Capital e três grandes territórios: Barra do Ceará, Pirambu e Grande Mucuripe.

A proposta de expansão do festival para além da Praia de Iracema havia sido adiantada por João Wilson ao Diário do Nordeste em fevereiro deste ano. No entanto, a nova gestão afirma que optou por manter os aspectos principais do Férias na PI, como a realização do evento na praia. Assim como o antigo formato, o festival deve entrar para o calendário da Cidade e acontecer duas vezes por ano, nos meses de janeiro e julho.

Em termos de oferta de música, [em Fortaleza] você tem ali o Carnaval, com músicas de Carnaval; o São João, com muito forró. No Bora, a gente buscou também trazer outros estilos musicais, que possam dialogar com uma oferta diversificada.” João Wilson Damasceno Diretor-presidente do Instituto Cultural Iracema (ICI)

A partir desta edição, a ideia é contemplar toda a orla da Capital, unindo exclusivas do Bora e uma parceria com ações que já ocorrem na Cidade, a exemplo das festas na Barraca Foi Sol, no Pirambu, e dos passeios de barco na Barra do Ceará. “A gente não vai levando nada, a gente vai fortalecendo o que já existe naquele território”, explica João.

“A ideia não é cancelar [o Férias na PI]. A gente amplia o conceito de uma programação que já tem uma identidade”, pontua João Wilson, que afirma que o novo nome contempla o convite à uma parte mais ampla da população fortalezense e é “muito fácil de pegar”.

Legenda: Última edição do Férias na PI ocorreu em julho de 2024 Foto: Tainá Cavalcante/Divulgação

De acordo com a gestão, a ampliação do evento também visa apresentar “outras Fortalezas” para os moradores da Cidade, reduzindo estigmas e impulsionando a produção cultural local. “A gente traz, através da cultura, outra narrativa para esses territórios. E isso é um ganho simbólico que a gente, com certeza, irá deixar como legado”, aponta.

A expectativa é que o evento movimente, só na Praia de Iracema, cerca de 20 mil pessoas por fim de semana, mas o número “pode chegar a 60 mil”. Nos demais territórios, a intenção é criar um fluxo frequente de pessoas que, ao longo do ano, continuem frequentando as programações culturais que ali acontecem.

R$ 1,5 milhão É o investimento em toda a estrutura do festival.

Em relação ao montante investido, João destaca que o valor já estava previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 da Secretaria da Cultura. “A gente teve uma sorte, porque o decreto da Prefeitura é até junho, e a programação começa em julho”, pontua. “Então, a gente está seguindo o que já estava planejado e previsto dentro da LOA de 2025. O investimento é todo público, da Prefeitura de Fortaleza e da Secretaria da Cultura. A gente está trabalhando com o que tem”, conclui.

Novas linguagens artísticas

Legenda: Grupo Bagaceira irá apresentar espetáculo 'Inacabado' Foto: Thiago Gadelha

A expansão geográfica do evento busca incluir moradores da Capital de todos os territórios da Cidade e, também, um público com faixa etária mais ampla. Exemplo disso é a inclusão de rotas de turismo comunitário e de ações específicas para o público infantil no Passeio Público, como contação de histórias, apresentações circenses e música para os pequenos.

Veja também Verso Fascínio do audiovisual pelo cangaço completa 100 anos e vai de clássicos a obras de streaming Verso Política pública de dança mais longeva no Ceará, curso técnico da Porto Iracema completa 20 anos

Outra novidade é a inclusão de apresentações de artes cênicas no festival, por meio de uma ocupação no Teatro São José – que deve continuar com programação permanente após o evento, afirma João Wilson.

“A gente está aproveitando essa programação para iniciar uma ocupação lá do teatro com espetáculos de dança e teatro, para que isso continue”, explica. entre os espetáculos que serão apresentados estão “Inacabado”, do Grupo Bagaceira, e “Vita e Virginia”, da Cia. Bravia.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (04/07)

Atelier Designer Periférico, com Coletivo Farol Encantado

Local: Rua Iemanjá, 141 - Cais do Porto

Horário: 9h às 17h

Conexão Bora convida Os Garotin e Di Ferreira, com mediação de Zé Pretim

Local: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

Horário: 16h

Acesso por inscrição

Plantio de mudas no Largo dos Tremembés

Local: Largo dos Tremembés (Rua dos Tabajaras, 451 - Praia de Iracema)

Horário: 16h

Ateliê Aberto - Fortaleza Cidade Criativa do Design nos Ateliês do Pocinho

Com Sérgio Gurgel, Diego de Santos, Ramon Alexandre, Ramon Sales, Eduarda Moiano, Camila Sombra, Bia Mourão, Mariá, Estúdio Placide e Templo Oculto Tattoo

Local: Ateliês do Pocinho (rua do Pocinho, 20 - Ed. Palácio Progresso - Centro)

Horário: 17h

Classificação indicativa: 16 anos

Acesso por inscrição

Tambatuque das Marias - Cia Vidança

Local: Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299-327 - Centro)

Horário: 19h

Classificação indicativa: livre

Juruviara e Forró Manzape + Feirinha do Poço

Local: Pavilhão Atlântico do Poço da Draga

Horário: 19h

Classificação indicativa: livre

Reggart - Mostra da Cultura Reggae com Projeto na Ponta da Agulha e Rebel Lion em homenagem aos 80 anos de Bob Marley

Local: Centro Cultural Belchior

Horário: 19h

Classificação indicativa: livre

Sábado (05/07)

New Choro

Local: Ponte dos Ingleses

Horário: 16h

Classificação indicativa: livre

Baile Groovado (DJs Viúva Negra, Bugzinha e Rafa Lima)

Local: Estoril

Horário: 17h e 19h30

Classificação indicativa: livre

Feira Bem Vintage + cervejarias artesanais

Local: Largo e Rua dos Tremembés

Horário: 16h

Classificação indicativa: livre

Fuá da Sil, com Mallu Viturino + Agê, Taru e Danilo Coutinho e DJ Flávio Sampaio

Local: Rua dos Tabajaras

Horário: 17h

Classificação indicativa: livre

Roda Iracema com os grupos Mesura e Karenzinha

Local: Centro Cultural Belchior

Horário: 18h

Classificação indicativa: livre

Show "Caos e Benção", com Di Ferreira

Local: Estoril

Horário: 18h

Classificação indicativa: livre

Espetáculo "Vita & Virginia" (Cia Bravia)

Local: Teatro São José

Horário: 19h

Show – Os Garotin

Local: Estoril

Horário: 20h30

Classificação indicativa: livre

Domingo (06/05)

Programa Infância Viva na Praça (contação de histórias, circo, teatro de bonecos e música)

Local: Passeio Público

Horário: 8h

Classificação indicativa: livre

Passeio de barco no Rio Ceará – Turismo Comunitário

Local: Píer da Barra do Ceará

Horário: a partir das 9h

Classificação indicativa: livre

Acesso por inscrição

"Por que Choras, Mateus?", com Mateus Farias

Local: Albertu's Restaurante

Horário: 11h30

Classificação indicativa: livre

“Dominante das ruas caboclo afrofuturista”, com DXX (Davinci)

Local: Praça Alberto de Sousa - Barra do Ceará

Horário: 16h

Classificação indicativa: livre

Show – Gabi Nunes com Samba é de Moça

Local: Anfiteatro da Beira Mar

Horário: 17h

Classificação indicativa: livre

Sexta-feira (11/07)

Ateliê Aberto - Fortaleza Cidade Criativa do Design no Estúdio Érico Gondim

Horário: 17h

Local: Av. Monsenhor Tabosa, 15 - Praia de Iracema

Classificação indicativa: livre

Espetáculo "Preta Rainha" (Cia Dita)

Local: Teatro São José

Horário: 19h

Classificação indicativa:

Sábado (12/07)

Conexão Bora convida Duquesa e Cabulosa, com mediação de Fernanda Matias

Local: Centro Cultural Belchior

Horário: 16h

Acesso por inscrição

Show – Felipe Adjafre

Local: Ponte dos Ingleses

Horário: 16h

Classificação indicativa: livre

Feira La Grue

Local: Largo e rua dos Tremembés

Horário: 16h

Classificação indicativa: livre

Soul Pará com os projetos Carretera Sounds e Estrela do Norte, com DJ Wes e Carimbó da Vovó

Local: Rua dos Tabajaras

Horário: 17h

Classificação indicativa: livre

Alucinação Hip-Hop - Ynaiã

Local: Centro Cultural Belchior

Horário: 18h

Classificação indicativa: livre

DJ Negona

Local: Estoril

Horário: 17h e 19h30

Classificação indicativa: livre

Show "Negra Melodia", com Cabulosa

Local: Estoril

Horário: 18h

Classificação indicativa: livre

Espetáculo "Desterro" (Grupo Nóis de Teatro)

Local: Teatro São José

Horário: 19h

Show – Duquesa

Local: Estoril

Horário: 20h30

Domingo (13/07)

Passeio ciclístico – Roda Rosa pelo Grande Mucuripe

Local: Mercado dos Peixes (ponto de encontro)

Horário: 7h30

Classificação indicativa: 18 anos

Até 30 pessoas - Acesso por inscrição

Trilha Urbana pelo Grande Mucuripe – Turismo Comunitário

Horário: 8h

Classificação indicativa: a partir de 12 anos

Até 30 pessoas - Acesso por inscrição

Oficina de Maculelê + Apresentação de Capoeira, com o grupo Viva, Capoeira, viva!

Local: Ponto de Cultura Viva, Capoeira viva!, na Comunidade da Graviola

Horário: 9h

Classificação indicativa: livre

Samba dos Amigos

Local: Espigão do Titanzinho

Horário: 16h

Classificação indicativa: livre

Orquestra Cabulosa

Local: Anfiteatro da Beira-Mar

Horário: 17h

Classificação indicativa: livre

Sexta-feira (18/07)

Ateliê Aberto - Fortaleza Cidade Criativa do Design no Ateliê de Impressos (Leonardo Buggy)

Local: Rua Pereira Filgueiras, 288 - Centro

Horário: 17h às 18h30

Classificação indicativa: livre

Acesso por inscrição

Conexão Bora convida Catatau, Caiô (Outragalera), BNegão e Daniel Ganjaman, com mediação Lua Magnética

Local: Centro Cultural Belchior

Horário: 16h

Acesso por inscrição

Espetáculo "MALEMOLE", com Deborah Santos e Jônatas Joca

Local: Teatro São José

Horário: 19h

Sábado (19/07)

Programa Infância Viva na Praça (contação de histórias, circo, teatro de bonecos e música)

Local: Praça do Mirante do Conjunto Santa Terezinha, no bairro Vicente Pinzon

Horário: 16h

Classificação indicativa: livre

Show "Bordando o sete", com Samuel Rocha

Local: Ponte dos Ingleses

Horário: 16h

Classificação indicativa: livre

Feira + Vinil e Feira DesignFOR

Local: Largo e Rua dos Tremembés

Horário: 16h

Classificação indicativa: livre

Negro Piche – Samba Kanjerê e DJ Bugzinha

Local: Rua dos Tabajaras

Horário: 17h

Classificação indicativa: livre

Show – Outragalera apresenta "Original Fortal - 5 Anos"

Local: Estoril

Horário: 17h

Classificação indicativa: livre

Princesinhas de Favela apresenta "Baile de Beco"

Local: Centro Cultural Belchior

Horário: 18h

Classificação indicativa: livre

Inacabado - Grupo Bagaceira de Teatro

Local: Teatro São José

Horário: 19h

Baile do Ganja, com Daniel Ganjaman

Local: Estoril

Horário: 18h30

Classificação indicativa: livre

Show "Na paz do caos" – Fernando Catatau convida Mumutante, Kátia Freitas, Marta Aurélia e Hierro

Local: Estoril

Horário: 19h30

Classificação indicativa: livre

BNegão com o projeto “BNegron Bota o Som"

Local: Estoril

Horário: 21h

Classificação indicativa: livre

Domingo (20/07)

Arteculando Pirambu - Semana Underground

O quê: Arteterapia, yoga com erês, oficinas de stencil geométrico, grafitti e hip hop para crianças

Local: Rua Santa Inês, 391 - Pirambu (Quiosque da Caipirinha - Praia dos Pocinhos)

Horário: 9h às 17h30

Mais informações: @arteculandooficial

Show DOBINGO, com Piájay + DJ Rafa, Mais Melanina, Jorge do Pagode + Samba de Pai Pra Filha

Local: Barraca foi Sol - Pirambu

Horário: 16h

Classificação indicativa: livre

Fuck Samba, com Dipas

Local: Anfiteatro da Beira Mar

Horário: 17h

Classificação indicativa: livre