Caucaia recebe exposição gratuita com retratos de grandes nomes da arte

Fernanda Montenegro, Wagner Moura, Ney Matogrosso, Elis Regina, Rita Lee: é possível ver de perto registros artísticos dessas e de várias outras personalidades gratuitamente em Caucaia.

Está tudo em "Retratos", exposição com fotografias de Bob Wolfenson em cartaz no Espaço Cultural Arandu, na Região Metropolitana de Fortaleza, com abertura nesta sexta-feira (26), às 15h.

A mostra celebra a renomada trajetória do artista, reunindo mais de 30 obras. Além dos nomes já citados, também integram o panorama fotos de Caetano Veloso, Taís Araújo, Marília Gabriela, Lázaro Ramos, Milton Nascimento, Ana Botafogo, Jô Soares, entre outros.

A curadoria é de Rodrigo Villela e Fábio Furtado, com realização do Instituto Myra Eliane. Diante da vastidão de registros, o público poderá visitar a exposição gratuitamente a partir do dia 29 de setembro, com permanência até 28 de novembro.

A missão é nobre: democratizar o acesso à arte a partir do trabalho de uma das grandes referências nacionais do retrato. Nascido em São Paulo, Bob Wolfenson construiu uma carreira multifacetada que transita entre retrato, moda, publicidade, nus e projetos artísticos.

Trajetória celebrada

Ele também já expôs em instituições consagradas, a exemplo do MASP, e assina projetos pertencentes a acervos de museus e coleções no Brasil e no exterior.

Embora reconhecido sobretudo pelos retratos, o artista questiona a ideia de capturar a “alma” do fotografado, tratando a fotografia como registro da superfície e também documento das transformações culturais do país nas últimas quatro décadas.

Legenda: Registro de Lázaro Ramos pelas lentes de Bob Wolfenson Foto: Bob Wolfenson

Por sua vez, o Espaço Cultural Arandu, mantido pelo Instituto Myra Eliane, igualmente segue o mesmo rastro de originalidade. Inaugurada em maio de 2023, a casa promove o acesso à arte e à cultura, com programação diversificada e gratuita.

São exposições, atividades e oficinas culturais no roteiro de ações. O nome do espaço foi inspirado na palavra indígena "arandu", cujos vários significados podem ser sintetizados em "sabedoria", em comunhão com os princípios maiores da instituição.



Serviço

Exposição "Retratos", de Bob Wolfenson

Em cartaz no Espaço Cultural Arandu - Av. Central, S/N, Araturi, Caucaia. Entrada gratuita.

Aberta ao público de 29 de setembro a 28 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Mais informações por meio das redes sociais do equipamento