Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mostra de Teatro leva peças gratuitas para 11 cidades do Ceará

Mostra de Teatro Transcendental circula por municípios cearenses, incluindo a capital Fortaleza

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Espetáculo 'Memórias de Chico Xavier' circula pelo Ceará na programação da 23ª Mostra de Teatro Transcendental
Legenda: Espetáculo "Memórias de Chico Xavier" circula pelo Ceará na programação da 23ª Mostra de Teatro Transcendental
Foto: Valério Trabanco / Divulgação

A 23ª edição da Mostra de Teatro Transcendental, marcada no calendário cultural do Ceará, faz circulação por municípios do interior do Estado até o próximo dia 1º de outubro. Após a itinerância, o evento promove programação em Fortaleza de 2 a 5 de outubro.

Neste ano, serão 11 as cidades cearenses que recebem agenda do evento no total. Em 10 delas, será encenado o espetáculo “Memórias de Chico Xavier” (SP).

Após passar por Tabuleiro do Norte, Limoeiro do Norte, Alto Santo e Solonópole, a obra segue para Jaguaretama nesta quarta (24), Aracati na sexta (26), Quixeramobim no sábado (27), Quixadá no domingo (28), Banabuiú na terça (30) e Pentecoste na próxima quarta (1º de outubro). 

Veja também

teaser image
Verso

35º Cine Ceará destaca produção nordestina e do interior do Estado em 7 dias de programação gratuita

teaser image
Verso

Fortaleza recebe mostra imersiva da série 'Friends'; saiba mais

Logo na sequência, a partir do dia 2 de outubro, a Mostra de Teatro Transcendental chega a Fortaleza, em temporada que segue até o dia 5 no Teatro RioMar.

Serão encenados ao público seis espetáculos. As obras vêm do Ceará, do Rio de Janeiro e de São Paulo: "Ânima" (SP), "A Última Roubada" (CE), "Oz", "Memórias de Chico Xavier" (SP), "Um Conto no Sertão Encantado: Uma releitura de Cinderela" (CE) e "Sorria, você está no além" (RJ) .

A organização estima público de 11 mil pessoas para essa edição. Para adquirir ingressos, a organização sugere doação de um ou mais quilos de alimentos não perecíveis.

Os postos de troca de ingressos são nas sedes do Grupo Espírita Paulo e Estevão dos bairros Piedade e Água Fria e, também, no próprio RioMar Fortaleza. É possível efetuar a doação no dia da apresentação.

23ª Mostra de Teatro Transcendental

  • Quando: circulação no interior até 1º/10 e temporada em Fortaleza de 2 a 5/10
  • Onde: em Fortaleza, no Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Entrada gratuita; organização sugere doação de um ou mais quilos de alimentos não perecíveis
  • Mais informações: no Instagram @mostradeteatrotranscendental ou no site www.teatrotranscendental.com

Confira programação completa

Jaguaretama

  • Dia 24/9 (quarta), às 19 horas, no Auditório do Posto de Saúde

Aracati

  • Dia 26/9 (sexta), às 19 horas, no Teatro Francisca Clotilde

Quixeramobim

  • Dia 27/9 (sábado), às 19h30, na Casa de Antônio Conselheiro

Quixadá

  • Dia 28/9 (domingo), às 20 horas, no Teatrinho de Bolso Velho Didi

Banabuiú

  • Dia 30/9 (terça), às 20 horas, no Teatro Maria Clotilde Cavalcante

Pentecoste

  • Dia 1º/10, às 20 horas, no Auditório da Escola Francisco Sá

Fortaleza

  • Dia 2/10, às 20 horas - Ânima (SP)
  • Dia 3/10, às 20 horas - A Última Roubada (CE)
  • Dia 4/10, às 15 horas - OZ (CE) - Infantil
  • Dia 4/10, às 20 horas - Memórias de Chico Xavier (SP)
  • Dia 5/10, às 15 horas - Um Conto no Sertão Encantado - Releitura de Cinderela (CE)
  • Dia 5/10, às 19h30 - Sorria, Você Está no Além (RJ)

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Espetáculo 'Memórias de Chico Xavier' circula pelo Ceará na programação da 23ª Mostra de Teatro Transcendental
Verso

Mostra de Teatro leva peças gratuitas para 11 cidades do Ceará

Mostra de Teatro Transcendental circula por municípios cearenses, incluindo a capital Fortaleza

Redação
Há 1 hora
Oto de Sá Cavalcante
Verso

Empresário Oto de Sá Cavalcante é homenageado com o Troféu Sereia de Ouro 2025

Redação
24 de Setembro de 2025
Produções cearenses compõem programação gratuita da 19ª Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte
Verso

Filmes do Ceará integram debate sobre internacionalização do audiovisual na CineBH

19ª–Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte será realizada na capital mineira entre 23 e 28 de setembro

João Gabriel Tréz
23 de Setembro de 2025
Na imagem, a mestra em tapeçaria Guiomar Marinho, uma das agraciadas com o Troféu Sereia de Ouro 2025
Verso

Artista da tapeçaria Guiomar Marinho é homenageada com o Troféu Sereia de Ouro 2025

Redação
23 de Setembro de 2025
Exposição imersiva no universo da comédia 'Friends' recria cenários icônicos da série
Verso

Fortaleza recebe mostra imersiva da série 'Friends'; saiba mais

The Friends™ Experience fica em cartaz até dezembro no shopping RioMar Fortaleza

Redação
22 de Setembro de 2025
Médica e pesquisadora Adriana Costa e Forti é uma das homenageadas do Troféu Sereia de Ouro 2025
Verso

Médica e pesquisadora Adriana Costa e Forti é homenageada com o Troféu Sereia de Ouro 2025

Redação
22 de Setembro de 2025
Música de Davi Bandeira representa o pop cearense contemporâneo
Verso

Conheça Davi Bandeira, cantor do Cariri que se inspira em Matuê e Bad Bunny e projeta pop cearense

Artista de 33 anos lançou terceiro disco no início deste mês

Ana Beatriz Caldas
21 de Setembro de 2025
Atriz recebeu o prêmio neste sábado (20)
Verso

Homenagem a Mariana Ximenes marca início do Cine Ceará

Abertura oficial do evento ocorreu neste sábado (20), no Cineteatro São Luiz

Ana Beatriz Caldas
21 de Setembro de 2025
Relógio caro como símbolo de luxo e desejo
Elaine Quinderé

O luxo perdeu a graça? De símbolo de status a produto de massa

Entre ostentação digital, discursos de sustentabilidade e diretórios cheios de homens brancos europeus, a moda de alto padrão, que sempre vendeu exclusividade, agora vive uma crise de identidade.

Elaine Quinderé
21 de Setembro de 2025
Como oferecer cuidado emocional quando a infância acontece em hospitais?
Ana Grasieli Lustosa

Como oferecer cuidado emocional quando a infância acontece em hospitais?

Quando a infância acontece entre jalecos, seringas e internações

Ana Grasieli Lustosa
20 de Setembro de 2025
Longa 'Verbo Ser', de Nívia Uchôa, compõe 35ª edição do Cine Ceará
João Gabriel Tréz

35º Cine Ceará tem mais de 50% dos filmes cearenses nas mostras competitivas dirigidos por mulheres

Números deste ano do evento mostram força da produção de cineastas mulheres e da descentralização no Estado

João Gabriel Tréz
20 de Setembro de 2025
Long Cake vintage, por Carolina Pinho
Ana Karenyna

Dicas para decorar seu aniverário com estilos retrô e vintage e muitas memórias afetivas

Nostalgia e muita criatividade para transformar as celebrações

Ana Karenyna
20 de Setembro de 2025
Imagem do filme Manual de Assassinato para Boas Garotas e da capa do livro Ainda não morri, para matéria sobre o lançamento da Holly Jackson.
Verso

Autora de 'Manual de Assassinato para Boas Garotas' lança suspense no Brasil

Livro “Ainda não morri”, da Holly Jackson, acompanha a história de uma mulher que precisa descobrir quem tentou lhe matar

Beatriz Rabelo
19 de Setembro de 2025
Ingressos para o Cine Ceará são gratuitos e têm retirada on-line para programações do Cineteatro São Luiz e presencial para sessões no Cinema do Dragão
Verso

35º Cine Ceará tem entrada gratuita; saiba como conseguir ingressos para sessões

Principal festival de cinema do Estado tem programação no Cineteatro São Luiz e no Cinema do Dragão de 20 a 26 de setembro

João Gabriel Tréz
19 de Setembro de 2025
Biblioteca Estadual do Ceará receberá primeiro festival da cultura surda do Estado
Verso

Dia da Pessoa com Deficiência é celebrado com programação gratuita em espaços culturais do Ceará

Ações de literatura, música, artes visuais e mais têm destaque em diferentes pontos de Fortaleza e também no interior; veja programação completa

Ana Beatriz Caldas
19 de Setembro de 2025
35º Cine Ceará exibe O Agente Secreto em sessão especial
Verso

Representante do Brasil no Oscar, curtas cearenses de Cannes e mais: o que ver no 35º Cine Ceará

Seleção do 35º Cine Ceará destaca produção do Ceará e do Nordeste; na imagem, longas 'Morte e Vida Madalena', 'O Agente Secreto' e 'Verbo Ser', que compõem a programação do evento
Verso

35º Cine Ceará destaca produção nordestina e do interior do Estado em 7 dias de programação gratuita

Cine Ceará exibe 42 filmes no Cineteatro São Luiz e no Dragão do Mar de 20 a 26 de setembro

João Gabriel Tréz
18 de Setembro de 2025
Mural com fotos e lembretes para esquecer
Mila Costa

O processo do esquecimento

Exige esforço, vontade e tempo.

Mila Costa
17 de Setembro de 2025
Javier Bardem no tapete vermelho do Emmy Awards 2025
Elaine Quinderé

Moda como mensagem e roupa como grito: os looks mais políticos do Emmy 2025

O Emmy Awards nos mostrou, mais uma vez, com o tapete vermelho é muito mais que apreciar roupas bonitas. É também um palco onde o artista pode (e deve) se posicionar sobre aquilo que acredita.

Elaine Quinderé
17 de Setembro de 2025
Foto de divulgação do primeiro show 'Kind of Blue - Homenagem a Miles Davis', em agosto de 2015
Verso

Projeto de shows gratuitos de jazz completa 10 anos com apresentações mensais em Fortaleza

Programação celebrativa ocorre neste sábado (20), no Centro Cultural Banco do Nordeste, e terá homenagens a clássicos do jazz mundial

Ana Beatriz Caldas
17 de Setembro de 2025