Mostra de Teatro leva peças gratuitas para 11 cidades do Ceará

A 23ª edição da Mostra de Teatro Transcendental, marcada no calendário cultural do Ceará, faz circulação por municípios do interior do Estado até o próximo dia 1º de outubro. Após a itinerância, o evento promove programação em Fortaleza de 2 a 5 de outubro.

Neste ano, serão 11 as cidades cearenses que recebem agenda do evento no total. Em 10 delas, será encenado o espetáculo “Memórias de Chico Xavier” (SP).

Após passar por Tabuleiro do Norte, Limoeiro do Norte, Alto Santo e Solonópole, a obra segue para Jaguaretama nesta quarta (24), Aracati na sexta (26), Quixeramobim no sábado (27), Quixadá no domingo (28), Banabuiú na terça (30) e Pentecoste na próxima quarta (1º de outubro).

Veja também Verso 35º Cine Ceará destaca produção nordestina e do interior do Estado em 7 dias de programação gratuita Verso Fortaleza recebe mostra imersiva da série 'Friends'; saiba mais

Logo na sequência, a partir do dia 2 de outubro, a Mostra de Teatro Transcendental chega a Fortaleza, em temporada que segue até o dia 5 no Teatro RioMar.

Serão encenados ao público seis espetáculos. As obras vêm do Ceará, do Rio de Janeiro e de São Paulo: "Ânima" (SP), "A Última Roubada" (CE), "Oz", "Memórias de Chico Xavier" (SP), "Um Conto no Sertão Encantado: Uma releitura de Cinderela" (CE) e "Sorria, você está no além" (RJ) .

A organização estima público de 11 mil pessoas para essa edição. Para adquirir ingressos, a organização sugere doação de um ou mais quilos de alimentos não perecíveis.

Os postos de troca de ingressos são nas sedes do Grupo Espírita Paulo e Estevão dos bairros Piedade e Água Fria e, também, no próprio RioMar Fortaleza. É possível efetuar a doação no dia da apresentação.

23ª Mostra de Teatro Transcendental

Quando: circulação no interior até 1º/10 e temporada em Fortaleza de 2 a 5/10

circulação no interior até 1º/10 e temporada em Fortaleza de 2 a 5/10 Onde: em Fortaleza, no Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

em Fortaleza, no Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Entrada gratuita; organização sugere doação de um ou mais quilos de alimentos não perecíveis

Mais informações: no Instagram @mostradeteatrotranscendental ou no site www.teatrotranscendental.com

Confira programação completa

Jaguaretama

Dia 24/9 (quarta), às 19 horas, no Auditório do Posto de Saúde

Aracati

Dia 26/9 (sexta), às 19 horas, no Teatro Francisca Clotilde

Quixeramobim

Dia 27/9 (sábado), às 19h30, na Casa de Antônio Conselheiro

Quixadá

Dia 28/9 (domingo), às 20 horas, no Teatrinho de Bolso Velho Didi

Banabuiú

Dia 30/9 (terça), às 20 horas, no Teatro Maria Clotilde Cavalcante

Pentecoste

Dia 1º/10, às 20 horas, no Auditório da Escola Francisco Sá

Fortaleza