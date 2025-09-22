Fortaleza recebe mostra imersiva da série 'Friends'; saiba mais
The Friends™ Experience fica em cartaz até dezembro no shopping RioMar Fortaleza
Os fãs de Fortaleza da série de comédia “Friends” poderão ter acesso a uma experiência imersiva no universo da produção a partir do próximo dia 23 de outubro. O Verso divulga, com exclusividade, que nesta data a exposição “The Friends™ Experience” chega ao Shopping RioMar Fortaleza, no Papicu.
Elementos icônicos como o café Central Perk, a sala de estar do apartamento de Rachel e Monica e as poltronas de Chandler e Joey foram recriados para a experiência, além de painéis que referenciam tramas da série.
Fortaleza é a primeira parada da “The Friends™ Experience” no Nordeste, após passagem por São Paulo e Rio de Janeiro, onde mais de 120 mil visitantes aproveitaram a mostra.
Ingressos, pré-vendas e venda geral
Os ingressos irão custar a partir de R$ 40, em preço de meia entrada. Os demais valores e detalhes de combos serão divulgados nesta manhã no site da “The Friends™ Experience: The One In Fortaleza” (neste link).
Clientes Nubank têm acesso à pré-venda nos dias 29 e 30 de setembro, com 15% de desconto (não aplicado para meia entrada). Após o período, o desconto passa a ser de 10%. O limite de compras é de até quatro ingressos por CPF.
Para o público geral, é possível entrar na pré-venda lista de espera, que começa em 1º de outubro. A venda geral será a partir do dia 2 de outubro.
A “The Friends™ Experience: The One In Fortaleza” é uma criação da Warner Bros. Discovery Global Experiences, Warner Bros. Television Group e Original X Productions, em parceria com a Fever e operado localmente pela Businessland. A apresentação é do Ministério da Cultura e da Nubank.
The Friends™ Experience: The One In Fortaleza
- Quando: de 23 de outubro a 28 de dezembro; funcionamento às terças, quartas, quintas e domingos, de 12 às 20 horas, e sextas e sábados, das 11 às 21 horas
- Onde: RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)
- Quanto: ingressos a partir de R$ 40 (meia entrada); pré-venda para clientes Nubank nos dias 29 e 30 de setembro; pré-venda lista de espera Fever no dia 1º de outubro; venda geral a partir de 2 de outubro.
- Mais informações e vendas: no site