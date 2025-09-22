Fortaleza recebe mostra imersiva da série 'Friends'; saiba mais

Os fãs de Fortaleza da série de comédia “Friends” poderão ter acesso a uma experiência imersiva no universo da produção a partir do próximo dia 23 de outubro. O Verso divulga, com exclusividade, que nesta data a exposição “The Friends™ Experience” chega ao Shopping RioMar Fortaleza, no Papicu.

Elementos icônicos como o café Central Perk, a sala de estar do apartamento de Rachel e Monica e as poltronas de Chandler e Joey foram recriados para a experiência, além de painéis que referenciam tramas da série.

Fortaleza é a primeira parada da “The Friends™ Experience” no Nordeste, após passagem por São Paulo e Rio de Janeiro, onde mais de 120 mil visitantes aproveitaram a mostra.

Legenda: Central Perk, cafeteria que é ponto de encontro do quarteto de "Friends" foi recriada na exposição Foto: Alessandra Tolc / Divulgação

Legenda: Cenário da abertura de "Friends" é ponto de fotos com amigos na exposição Foto: Alessandra Tolc / Divulgação

Ingressos, pré-vendas e venda geral

Os ingressos irão custar a partir de R$ 40, em preço de meia entrada. Os demais valores e detalhes de combos serão divulgados nesta manhã no site da “The Friends™ Experience: The One In Fortaleza” (neste link).

Clientes Nubank têm acesso à pré-venda nos dias 29 e 30 de setembro, com 15% de desconto (não aplicado para meia entrada). Após o período, o desconto passa a ser de 10%. O limite de compras é de até quatro ingressos por CPF.

Para o público geral, é possível entrar na pré-venda lista de espera, que começa em 1º de outubro. A venda geral será a partir do dia 2 de outubro.

A “The Friends™ Experience: The One In Fortaleza” é uma criação da Warner Bros. Discovery Global Experiences, Warner Bros. Television Group e Original X Productions, em parceria com a Fever e operado localmente pela Businessland. A apresentação é do Ministério da Cultura e da Nubank.

Legenda: Além dos espaços recriados, mostra conta com roupas em exposição que referenciam figurinos da série Foto: Alessandra Tolc

Legenda: Informações das tramas das temporadas também compõem exposição Foto: Alessandra Tolc / Divulgação

The Friends™ Experience: The One In Fortaleza