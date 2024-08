Novo espaço de arte em Fortaleza, Cave Galeria destaca obras de 35 artistas contemporâneos

Com foco na difusão da arte contemporânea nordestina e brasileira, um novo espaço para entusiastas das artes visuais chega a Fortaleza. A Cave Galeria, dirigida por Pedro Diógenes e com produção de Lari Brandão, inaugura seu espaço físico nesta quinta-feira (22), no Meireles, em evento aberto ao público. A estreia da galeria recebe a mostra coletiva “Delírio Ardente”, que tem curadoria de Lucas Dilacerda e conta com obras de 35 artistas, entre cearenses e nomes cuja trajetória artística tem forte relação com o Estado.

Criada em 2020, a Cave funcionou de forma itinerante nos últimos anos, com o acervo alocado em uma casa da família de Diógenes e ações em feiras e mostras nacionais e internacionais. Agora, além de funcionar como galeria comercial, o espaço tem como intuito se tornar ponte entre destaques da arte brasileira e o público – além das visitas, o programa da casa inclui debates, rodas de conversa e atividades formativas com escolas e universidades.

Veja também Verso Exposições celebram conexão entre arte e natureza com visitação gratuita na Unifor Verso Casas de Tomie Ohtake e Chu Ming Silveira são abertas ao público pela primeira vez em mostra de arte

“Falar de mercado de arte em Fortaleza é um desafio. São poucos espaços, poucas galerias. Mas é um mercado que tende a atrair novos públicos”, afirma Pedro Diógenes. “Dentro da estratégia do programa da galeria, a gente tem esse viés também de formar público, formar pessoas que vão consumir de alguma forma, seja adquirindo algum trabalho, seja acompanhando os artistas”, completa.

Legenda: Lucas Dilacerda (curadoria), Pedro Diógenes (direção) e Lari Brandão (produção) inauguram Cave Galeria Foto: Thiago Gadelha

A galeria também busca estimular um intercâmbio artístico: não só levar o nome de artistas cearenses para outros estados e países, mas também trazer novos autores e pesquisas para Fortaleza. “A gente quer desenvolver arte cearense, mas a gente também quer se colocar como uma galeria de arte brasileira que está aqui no Ceará, em Fortaleza. E que a gente possa apresentar essas produções para o Brasil e para o mundo”, pontua Pedro.

Delírio ardente: a cultura do Ceará em ebulição

Legenda: 'A semana de um século' (2022) - Tóa do povo Kixelô Kariri e caneta permanente sobre tecido sintético Foto: Reprodução/Arivanio

Ao abrir as portas azuis que dão acesso à Cave Galeria, o visitante se depara, de pronto, com a obra “A semana de um século”, do artista Arivanio, de Quixelô. Impactante e construída em um toá, tecido tradicional indígena, a imagem faz referência a três momentos decisivos da história do Brasil: 1822, ano em que o Brasil se tornou independente; 1922, ano da Semana de Arte Moderna; e 2022, que marca uma das mais acirradas disputas eleitorais do País.

Os elementos que compõem a imagem traçam um panorama sobre a história da arte brasileira, com referências à própria história do artista – um cearense em retomada indígena. A obra, não à toa, é a peça “de entrada” da exposição “Delírio Ardente”, que elabora um diálogo entre as diferentes ancestralidades cearenses – indígenas, negras, travestis e tantas mais – e o cenário artístico contemporâneo do Estado.

“‘Delírio Ardente’ fala de uma espécie de uma cena artística que está em estado de ebulição”, explica o curador Lucas Dilacerda. “Eu acho que a gente está vivendo um período único no Ceará, de nascimento de novos artistas, mas também de uma profissionalização maior desses artistas. A gente está vendo cada vez mais os trabalhos artísticos se tornando mais multifacetados, tanto em experimentações da linguagem, mas também nos temas”, completa.

Legenda: Fotografia 'Meninas de vento', da série 'Infâncias' (2013), é uma das obras da exposição Foto: Samuel Macedo/Reprodução

As obras escolhidas para a mostra buscam dar conta dessa multiplicidade. Há um núcleo dedicado, por exemplo, a artistas que trabalham a temática da infância em diferentes pontos de vista, como Alexia Ferreira, Blecaute e Samuel Macedo; outro núcleo investiga a diversidade de gênero e as sexualidades, com obras de artistas como bento ben leite, Raoni Freitas, Bárbara Banida e Charles Lessa – um dos artistas cearenses representados pela Cave.

Legenda: 'Monga' (2022), do artista cratense Charles Lessa Foto: Thiago Gadelha

Artistas indígenas de diversas etnias e idades, como Merremii Karão Jaguaribaras, Gerson Ipirajá e Navegante Tremembé também fazem parte da curadoria, destacando plataformas, materiais e pesquisas que destacam a relevância artística e histórica dos povos originários e das culturas tradicionais do Ceará.

Legenda: Obras de Navegante Tremembé, pintora de Varjota (CE) que usa pigmentos naturais para elaborar suas obras Foto: Thiago Gadelha

“É uma festa, porque são muitos delírios, são muitas trajetórias. E a gente vai encontrar um pouquinho de tudo na exposição. Acho que é uma abertura de muitos caminhos”, afirma Dilacerda.

Legenda: Exposição reúne artistas de diferentes estilos da arte contemporânea brasileira Foto: Thiago Gadelha

Confira os artistas que compõem a exposição:

Acidum Project

​Alexia Ferreira

Amanda Nunes

Ana Cristina Mendes

Arivanio

Arthur Siebra

Bárbara Banida

bento ben leite

Blecaute

Charles Lessa

Cristina Vasconcelos

FluxoMarginal

Francisco Graciano

Geovani Cardoso

Gerson Ipirajá

Gi Monteiro

Igor Sabá

Jane Batista

Julia Debasse

Júlio Jardim

kulumym-açu

Letícia Façanha

Corrinha Mão na Massa

Merremii Karão Jaguaribaras

Navegante Tremembé

Nicolas Gondim

Pedra Silva

plantomorpho

Ramon Alexandre

Raoni Freitas

Samuel Macedo

Sara Costa

Sérgio Gurgel

Telma Gadelha

VORS

Serviço

Inauguração da Cave Galeria

Quando: Quinta-feira, 22 de agosto, das 18h30 às 22h

Onde: Rua Pereira Valente, 757 - Casa 03 - Aldeota (Travessa Ana Benevides)

Gratuito e aberto ao público

Exposição "Delírio Ardente"

Quando: 22 de agosto a 19 de outubro

Horário de visitação: Terça a sexta-feira, das 13h às 19h, e aos sábados, das 10h às 13h

Mais informações: @cavegaleria