Nova Praça do Ferreira será entregue para abertura do Ceará Natal de Luz

Reforma já será finalizada com as decorações natalinas, em preparação para o fim de ano.

Matheus Facundo e Gabriel Bezerra* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:47)
Ceará
Crianças e jovens em um palco, com microfones à frente, performando em um coral de Natal, todos usando gorros de Papai Noel e uniformes brancos com detalhes em vermelho, sob a batuta de uma regente fantasiada.
Legenda: Coral de Luz se apresenta todos os dias na sacada do Hotel Excelsior de 27 de novembro de 23 de dezembro.
Foto: Kid Júnior.

A requalificação da Praça do Ferreira será entregue no próximo dia 26 de novembro, um dia antes da estreia do Ceará Natal de Luz 2025. A confirmação foi feita por representantes da Prefeitura de Fortaleza e do Instituto CDL, na manhã desta terça-feira (18), no evento de lançamento da campanha.

A finalização da reforma também virá com a operação Centro Seguro, realizada todo fim de ano no Centro de Fortaleza, para o reforço de policiamento. 

"A praça está ficando lindíssima e está sendo toda requalificada. É o coração da nossa Cidade, ela pertence ao povo de Fortaleza, que tem ela como referência. Então, a praça vai estar aberta, pronta e linda e com os elementos do Natal", afirmou o presidente do Instituto CDL, Valdemir Rolim. 

A reforma de R$ 8 milhões começou no último 8 de julho e inclui mudança completa do piso, instalação de travessias elevadas para pedestres, requalificação das calçadas com foco em acessibilidade, construção de novos quiosques, reforma da fonte da Coluna da Hora e instalação de paraciclos, além de novos banheiros. 

Rolim pontuou que a nova Praça do Ferreira trará ainda mais fluxo de pessoas para o Centro, com movimento de comércio e empregabilidade, principalmente com a chegada do Natal de Luz. "Chegamos a ter em época de Natal mais de 350 mil pessoas circulando", disse. 

A praça também terá um ponto de coleta para o recebimento de brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social. O local também divulgará um Pix para doações, que serão revertidas em compras de brinquedos. 

Programação do Natal de Luz 

Com o tema "Solidariedade, a magia que faz o Natal Brilhar", o 29º ano do Ceará Natal de Luz começa a partir das 17h do dia 27 de novembro, com apresentação da Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, e de cerimonial conduzido pelo Grupo Blitz e pela Camerata Villa-Lobos.

A chegada do Papai Noel promete um espetáculo circense com acrobacias, teatro e painéis de LED sincronizados. "Sempre a chegada do Papai Noel é uma novidade, ele chega de forma diferente. Ele receberá a chave da cidade do prefeito Evandro leitão", adiantou Valdemir. 

Às 18h, haverá a apresentação do tradicional Coral de Luz, nas sacadas do Hotel Excelsior. O momento acontecerá diariamente entre 27 de novembro e 23 de dezembro. 

"Esse evento fantástico, que traz realmente o espirito natalino, do nascimento de Jesus e serve para aquecer o varejo", definiu o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Assis Cavalcante. 

"Ele é muito importante para todos os cearenses e turistas que vêm para a Capital assistir e levar no seu coração um porquinho desse Natal. Estamos muito felizes nesta edição, e vale lembrar que a programação e o caminhão itinerante continuam. As duas árvores de Natal estão lindas. Vocês vão se admirar e se encantar com a Praça do Ferreira recebendo todas as pessoas na grande abertura. Uma grande festa que o povo cearense está acostumado há 29 anos", comentou. 

A versão móvel do Coral, o Caminhão Itinerante, vai percorrer 17 roteiros pelas ruas de Fortaleza todas as quartas, entre 18 e 20h. Haverá parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que também atuará na estreia do Natal de Luz.

Haverá ainda cinco apresentações especiais no Aeroporto Internacional de Fortaleza, em parceria com a Fraport, com o mesmo repertório das consagradas apresentações da Praça do Ferreira. 

Reforço na segurança 

A operação Centro Seguro vai colocar 209 policiais militares (PMs) a mais no Centro de Fortaleza por dia, até 31 de dezembro, de acordo com informações repassadas ao Diário do Nordeste pelo coronel Otoniel Nascimento, comandante do 1º Comando Regional de Polícia Militar (CRPM).

O número representa 108 policiais a mais do que o normal. Os agentes de segurança pública trabalharão nos mais variados processos de policiamento: a pé, de bicicleta, de motocicleta e em viaturas. 

*Estagiário sob supervisão de Mariana Lazari. 

 

 

