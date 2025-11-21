Diário do Nordeste
CAPTEI: Programação do Ceará Natal de Luz é detalhada pela CDL em encontro com a imprensa

CDL revela tema, atrações e novidades que movimentarão Fortaleza durante todo o mês de dezembro

Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: CDL Natal de Luz
Foto: LC Moreira

O espírito natalino ganhou força na CDL Fortaleza nesta terça-feira (18), durante café da manhã que reuniu a imprensa para o lançamento do 29º Ceará Natal de Luz.

Legenda: Assis Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Coral CDL Natal de Luz
Foto: LC Moreira

Na ocasião, o presidente da entidade, Assis Cavalcante, e o presidente do Instituto CDL, Valdemir Rolim, apresentaram o tema desta edição, “Solidariedade, a magia que faz o Natal brilhar”, além de anunciar o homenageado do ano: o poeta e arquiteto cearense Fausto Nilo.

Legenda: Valdemir Rolim
Foto: LC Moreira

O encontro marcou oficialmente a contagem regressiva para o dia 27 de novembro, quando a Praça do Ferreira volta a ser o coração das celebrações com show de Jorge Vercillo, o tradicional acendimento da árvore e a chegada do Papai Noel.

Legenda: CDL Natal de Luz
Foto: LC Moreira

Também foram antecipadas as atrações que circulam pela cidade durante dezembro, como o Coral da Luz em duas versões, a programação artística da Praça Portugal, apresentações no Aeroporto, a Casa do Papai Noel, a campanha de troca de PET por mudas e o reforço no plano de segurança.

Legenda: Poty Fontenelle, Bob Santos, Masurício Filizola, Patrícia Varela e Assis Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: CDL Natal de Luz
Foto: LC Moreira

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

