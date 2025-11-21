CAPTEI: Programação do Ceará Natal de Luz é detalhada pela CDL em encontro com a imprensa

O espírito natalino ganhou força na CDL Fortaleza nesta terça-feira (18), durante café da manhã que reuniu a imprensa para o lançamento do 29º Ceará Natal de Luz.
Na ocasião, o presidente da entidade, Assis Cavalcante, e o presidente do Instituto CDL, Valdemir Rolim, apresentaram o tema desta edição, “Solidariedade, a magia que faz o Natal brilhar”, além de anunciar o homenageado do ano: o poeta e arquiteto cearense Fausto Nilo.
O encontro marcou oficialmente a contagem regressiva para o dia 27 de novembro, quando a Praça do Ferreira volta a ser o coração das celebrações com show de Jorge Vercillo, o tradicional acendimento da árvore e a chegada do Papai Noel.
Também foram antecipadas as atrações que circulam pela cidade durante dezembro, como o Coral da Luz em duas versões, a programação artística da Praça Portugal, apresentações no Aeroporto, a Casa do Papai Noel, a campanha de troca de PET por mudas e o reforço no plano de segurança.
Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!