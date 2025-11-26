Diário do Nordeste
Escolas do CE têm provas do Spaece canceladas por falta de aplicadores

Mais de 50 unidades foram afetadas, e profissionais extras estão sendo alocados em salas.

Escrito por
Dahiana Araújo dahiana.araujo@svm.com.br
Ceará
Sala de aula com alunos do ensino fundamental sentados em grupos, participando de uma atividade lúdica de matemática. No centro, há cubos grandes em forma de dado, garrafas plásticas numeradas no chão e um projetor apontado para o quadro. Uma aluna escreve no quadro enquanto usa uma venda azul, e um professor acompanha a dinâmica. Os cartazes coloridos nas paredes mostram conteúdos escolares.
Legenda: Só em Fortaleza, 55 escolas escolas foram afetadas com o cancelamento do Spaece
Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaaleza

Pelo menos 55 escolas públicas municipais de Fortaleza, além de unidades de Caucaia, tiveram as provas do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece) - teste realizado anualmente pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc) para medir o nível de aprendizagem dos alunos - canceladas devido à falta de aplicadores. Após as falhas registradas, as aplicações de quinta-feira (27) e sexta-feira (28) foram mantidas, mas com profissionais extras, como já ocorreu nesta quarta. 

O Spaece é a principal avaliação educacional no Estado feita pela Seduc, nos 184 municípios, para monitorar o aprendizado dos alunos do 2º, 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio, em português e matemática. Diante dos problemas deste ano, há previsões de agendamentos para os dias 4 e 10 de dezembro, mas ainda sem confirmações. 

Uma das questões apontadas nas denúncias das falhas é a de que o valor pago neste ano, que é de R$ 50,00 para os aplicadores e R$ 65,00 para os supervisores, seria muito baixo e pouco atrativo. 

Segundo o secretário municipal de Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar, neste ano, houve uma mudança em relação aos aplicadores, pois o Estado contratou uma empresa para selecionar os profissionais, entretanto, embora tenham aceitado, muitos faltaram nos dias de aplicação. 

“O Estado não tem culpa, as pessoas aceitaram os cinquenta reais, disseram que iam aplicar. Não apareceram em muitas escolas, foi muito complicado”, reconheceu o gestor em suas redes sociais. Além disso, Idilvan ainda garantiu que a idoneidade da prova está mantida, pois a Seduc muda as provas aplicadas. 

Idilvan Alencar reconheceu o problema e explicou que, na terça-feira (25), 40 escolas de Fortaleza tiveram provas do Spaece canceladas e, nesta quarta-feira (26), outras 11 também. Já em Caucaia ainda não há confirmação de quantas unidades foram afetadas. 

Aplicador extra

Após as falhas apontadas, gestores da Seduc e da Secretaria Municipal de Educação (SME) decidiram providenciar um aplicador extra - seja professor ou gestor das redes estadual e municipal - para cada sala.

Por meio de nota, a Seduc informou que nas unidades onde as provas foram canceladas, as avaliações serão reaplicadas ainda no ano letivo de 2025. As novas datas serão definidas e divulgadas em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação. 

“A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) reafirma seu compromisso com a integridade e a qualidade do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece). Todas as turmas, escolas e municípios participantes do ciclo avaliativo do Ensino Fundamental 2025 serão devidamente avaliados, assegurando rigor técnico, segurança e equidade”, acrescenta a nota. 

Nas redes sociais, professores comentam o cancelamento das provas e também questionam a mudança na contratação dos aplicadores. O Diário do Nordeste solicitou à SME e à Seduc a lista das escolas e cidades onde houve cancelamento e aguarda resposta. 

