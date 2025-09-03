Ceará tem 83,6% das crianças alfabetizadas; três cidades não atingem nível desejado, aponta Spaece

No Ceará, de um total de 87,6 mil crianças que estavam no 2º ano do ensino fundamental (série que junto a 1ª tem como foco a alfabetização) em 2024, 83,6% estavam alfabetizadas. O índice foi medido no Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece), prova realizada anualmente pela Secretaria Estadual da Educação (Seduc) nas 184 cidades cearenses para os alunos do 2º, 5º e 9º ano do fundamental e 3ª série do ensino médio. Os dados de 2024 foram publicizados pela gestão nos últimos dias do mês passado.

A avaliação censitária aplicada em larga escala, de modo geral, mede o desempenho dos alunos do Ceará em português e matemática e apresenta o retrato mais atualizado da aprendizagem em cada município, com nível de detalhamento por rede escolar, escola e turma. Este ano, a avaliação do 2º ano, chamado de Spaece-Alfa, passou a trabalhar em uma escala de 0 a 1000.

Nesse parâmetro é considerada alfabetizada a criança que alcança 600 pontos de proficiência. Como esse parâmetro foi alterado, não é adequado comparar as proporções de agora com índices do Spaece de anos anteriores.

Nesse quesito, quando analisados os resultados por cidades - no qual é considerada a média de todas as escolas da rede que fizeram a avaliação -, três municípios, todos localizados no Cariri, não conseguiram atingir os 600 pontos, são eles: Juazeiro do Norte, Barro e Penaforte. Na prática, quer dizer que nesses municípios menos de 50% das crianças do 2º estavam alfabetizadas em 2024.

Isso não significa que essas cidades não tenham um trabalho de alfabetização. Nelas os índices evidenciam que um grupo de crianças conseguiu atingir o nível desejado, mas ainda há outro grupo expressivo que não alcançou e isso se refletiu na média. Com isso, na escala de proficiência da cidade, o nível foi considerado básico (atingiu entre 500 e 600 pontos na escala). Em Barro 46,4% das crianças estavam alfabetizadas; em Juazeiro do Norte, 46,4%; e Penaforte, 49,65%.

Nas demais cidades do Ceará o cenário foi diferente, com os municípios sendo enquadrados como proficientes (atingiu entre 600 e 700 pontos) ou avançadas (mais de 700 pontos). Em todos os demais, mais de 54% das crianças estavam alfabetizadas. No total, 25 cidades atingiram o índice de 100% de alfabetização. (Confira lista abaixo)

Catunda

Ipaporanga

Ipueiras

Nova Russas

Antonina do Norte

Baixio

Potiretama

Farias Brito

Choro

Piquet Carneiro

Solonópole

Alcântaras

Coreau

Forquilha

Graça

Groaíras

Hidrolândia

Meruoca

Mucambo

Pacujá

Pires Ferreira

Reriutaba

Senador Sá

Varjota

Guaramiranga

O Diário do Nordeste entrou em contato, na terça-feira (2), com as gestões municipais de Juazeiro do Norte, Barro e Penaforte. A Secretaria Municipal de Barro disse que não irá se pronunciar sobre o assunto. O Diário do Nordeste aguarda o posicionamento das demais cidades mencionadas.

Nível de proficiência no Spaece-Alfa Português na escala de 0 a 1000 pontos

Abaixo do Básico: menor do que 500

Básico: maior ou igual a 500 e menor do que 600

Proficiente: maior ou igual a 600 e menor do que 700

Avançado: maior ou igual a 700

Os resultados do Spaece são geralmente anunciados pelo próprio Governo do Estado ainda no primeiro semestre do ano. Mas em 2025 os dados foram disponibilizados para as redes escolares em julho e publicizados para a população geral no fim de agosto, sem a ocorrência ainda de um evento oficial por parte da gestão.

As informações são sempre referentes ao Spaece aplicado no ano anterior e buscam fazer uma espécie de raio X do desempenho dos estudantes nas etapas de encerramento de ciclo nos componentes de português e matemática. Vale destacar que, no ensino fundamental, a responsabilidade pela oferta está, em grande parte no Ceará, é concentrada nas redes municipais, ainda que o Estado tenha algumas escolas com essa etapa de ensino.

O resultado do Spaece-Alfa foi semelhante aos verificados no Indicador Criança Alfabetizada (ICA), divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), em julho. Na avaliação nacional o Ceará se manteve como o único estado brasileiro a alcançar 85% das crianças da rede pública alfabetizadas na idade certa em 2024, sendo o maior índice do país.

Fatores específicos de cada rede

A secretária executiva de Cooperação com os Municípios da Seduc, Emanuelle Grace, reitera que as cidades que não alcançaram os 600 pontos na média “não chegaram ao padrão esperado”, por isso, precisam de atenção especial e “fortalecer o olhar para esses municípios”. De acordo com ela, as redes são muito diversas e distintos fatores podem implicar para o êxito ou o não alcance dos níveis desejados.

Outro fator mencionado são as redes escolares que apresentaram índices muito discrepantes com extremos como: o desempenho muito elevado de um grupo de alunos ou escolas e na outra ponta resultados muito aquém do esperado.

“Estamos fazendo essa análise continuamente. Grupo de municípios que percebemos maiores desigualdades nos resultados. E estamos tentando cooperar com atendimento com mentoria, trabalho de visitação, de apropriação de resultados, de desenho de planos estratégicos para que a gente possa melhorar”, destaca.

Nos casos em que há grandes desigualdades nos resultados internos de cada rede, a equidade - um dos fatores consideráveis no processo educacional - acabam sendo pouco desenvolvida, e isto precisa ser revisto, acrescenta ela, para que haja desenvolvimento.

Avaliação também em matemática

Em 2024, o Spaece trouxe uma novidade no quesito matemática: as crianças do 2º ano foram avaliadas pela primeira vez nesse componente, já que antes a verificação, nesta etapa, contemplava apenas português. Já nas demais, os alunos continuam sendo avaliados nos dois componentes.

Na matemática, a escala também varia de 0 a 1000, mas o padrão desejado é alcançado com 500 pontos. Isso para os alunos do 2º ano. Já para os do 5º e 9º do fundamental e 3 ano do ensino médio, a escala de pontuação vai de 0 a 500.

Nível de proficiência no Spaece-Alfa Matemática na escala de 0 a 1000 pontos

Abaixo do Básico: menor do que 400

Básico: maior ou igual a 500 e menor do que 500

Proficiente: maior ou igual a 500 e menor do que 600

Avançado: maior ou igual a 600